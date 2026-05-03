Everest Base Camp: तन्मय नाईकने १७,४०० फूटांवर गाठले ध्येय, विरारचा ट्रेकर हिमालयात चमकला, ९ जणांतून एकटाच यशस्वी!

-संदीप पंडितविरार : व्यवसायाने सिव्हिल इंजिनिअर असलेल्या आणि यापूर्वी सह्याद्रीतील अनेक ट्रॅक यशस्वीपणे पार केलेल्या विरारच्या तन्मय राजू नाईक याने नुक्तास एव्हरेस्ट बेस कॅम्प हा १७४००फुटाचा बेस कॅम्प पूर्ण केला आहे. या त्याच्या कामगिरीची दखल घेत त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करण्यात येत आहे. .Mahad Chavdaar Tale: इतिहास जागा झाला! चवदार तळ्यातील ११ विहिरींचे दर्शन, ऐतिहासिक लढ्याच्या साक्षीदारांना पाहण्यासाठी गर्दी.. .लहानपणापासूनच ट्रेकिंगची आवड असलेल्या तन्मय नाईक याने आता पर्यंत अनेक ठिकाणी ट्रेकिंग केले होते. त्यात त्याने कळसुबाई शिखर तर जवळपास २० वेळा सर केले होते. एव्हरेस्ट चढण्यासाठी विरार मधील ९ जणांचा ग्रुप गेला होता. त्यांनी ७ एप्रिलला एव्हरेस्ट चढण्यास सुरुवात केली होती. परंतु तेथील हवामानातील बदल आणि वातावरणाशी न जुळवता आल्याने ९ जणांच्या ग्रुप मधील एकेक जण जसजशेवर चढत होते..तसतसे कमी होऊ लागले होते. बरोबर १० दिवसांनी एकटा तन्मय हा १७४०० फूट (५३६४ मीटर ) वरती असलेल्या बेस कॅम्पवर पोहोचला होता. त्याने रोज १८ ते २० किलोमीटर चालून हा प्रवास पूर्ण केला होता. या प्रवासात जसजसे वरती चढत होता त्यावेळी ऑक्सिजन कमी कोट असल्याने त्रास जाणवत होता असे त्याने सकाळशी बोलताना सांगितले..Mumbai Missing link Project: मिसिंग लिंकच्या बोगद्याखाली गुप्त बोगदा, आव्हानात्मक काम झालं सोपं; भविष्यातही बनणार संकटमोचक!.\rआता त्याचे पुढचे स्वप्न म्हणजे हिमाचल प्रदेश मधील फ्रेन्डशिप पीक युनाम शिखर सर करायचे आहे. यासाठी त्याने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. तन्मय च्या या कामगिरीची दखल माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर ,महापौर अजीव पाटील , माजी महापौर राजीव पाटील ,मुंबई क्रिकेट असो. चे माजी उपाध्यक्ष पंकज ठाकूर यांनी घेतली असून त्याचे या सर्वानी अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.