Diwali Rangoli : जूचंद्रच्या रांगोळीकलाकारांच्या रांगोळी प्रदर्शनाला मोठा प्रतिसाद; रांगोळीतून शिवाजी महाराज, भारतीय सैनिक याना सलाम

Juchandra Artists Showcase Global Rangoli Talent : वसई तालुक्यातील जूचंद्र येथील रांगोळी कलाकारांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालयात शिवाजी महाराज, देवी-देवता आणि सामाजिक विषयांवर आधारित आकर्षक रांगोळ्यांचे प्रदर्शन भरवून रसिकांना मंत्रमुग्ध केले आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
संदीप पंडित

विरार : वसई तालुक्यातील जूचंद्र हे गाव आणि त्यागावाच्या बाजूच्या परिसरातील रांगोळी कलाकार यांनी रांगोळीच्या क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटविला आहे. वेगवेगळ्या प्रकारातील रांगोळीने त्यांनाही देशातीलच नव्हे तर प्रदेशातील रसिकांनाही आपल्या कलेने भुरळ घातली आहे.

