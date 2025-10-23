Diwali Rangoli : जूचंद्रच्या रांगोळीकलाकारांच्या रांगोळी प्रदर्शनाला मोठा प्रतिसाद; रांगोळीतून शिवाजी महाराज, भारतीय सैनिक याना सलाम

संदीप पंडितविरार : वसई तालुक्यातील जूचंद्र हे गाव आणि त्यागावाच्या बाजूच्या परिसरातील रांगोळी कलाकार यांनी रांगोळीच्या क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटविला आहे. वेगवेगळ्या प्रकारातील रांगोळीने त्यांनाही देशातीलच नव्हे तर प्रदेशातील रसिकांनाही आपल्या कलेने भुरळ घातली आहे. .वसई तालुक्यातील जूचंद्र गाव म्हटले कि डोळ्या समोर येते ती या मातीतील कला. यात नाट्य कला , भजन, आणि रांगोळी या कलेच्या प्रांतात येथील तुन आणि तरुणींनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांची कला सातासमुद्रापार गेली आहे. येथील कलाकार हे दरवर्षी दिवाळीत एकत्र येऊन आपल्या कलेचे प्रदर्शन रसिकांना घडवत आहेत. .Koregaon Crime: 'जयपूरमध्ये जमिनीच्या वादातून कोयत्याने वार'; रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात परस्परविरुद्ध ११ जणांवर गुन्हा.यावर्षी हि त्यांनी भरवलेल्या प्रदर्शनात शिवाजी महाराज,सैनिक, एकविरा देवी, बाळ गणपती , त्रिडी रांगोळी ,कृष्ण राधा ,युद्ध आणि युद्धातील स्थिती यावरील रांगोळ्या रसिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. या रांगोळ्याचे प्रदर्शन कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालयात भरविण्यात आले आहे..या प्रदर्शनात मनोज पाटील, प्रवीण भोईर, जय म्हात्रे,करण वटा ,गणेश सालियन, साई भोईर,संजय पाटील,केतन पाटील,हर्षद पाटील व इतर रांगोळी कलाकारांनी रांगोळ्या साकारल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.