Mokhada News : 'भिकल्या लाडक्या धिंडा' यांच्या कलेचा गौरव! आदिवासी संस्कृतीचा श्वास ठरलेला 'तारपा' थेट पद्म पुरस्कारापर्यंत

मोखाडा - पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी संस्कृतीचा जिवंत श्वास मानल्या जाणाऱ्या तारपा वादनाला अखेर राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. जिल्ह्यातील प्रसिद्ध तारपा वादक, अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित भिकल्या लाडक्या धिंडा यांना अतिशय प्रतिष्ठेचा पद्म पुरस्कार जाहीर झाल्याने पालघर जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. ही घोषणा म्हणजे केवळ एका कलाकाराचा नव्हे, तर पिढ्यान्पिढ्या जपल्या गेलेल्या आदिवासी लोककलेचा सन्मान असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..जव्हार तालुक्यातील वाळवंडा गावचे रहिवासी असलेले भिकल्या धिंडा यांचे तारपा वादनाशी नाते जन्मजात आहे. घरातच दीडशे वर्षांपासून चालत आलेली तारपा वादनाची परंपरा त्यांनी आजवर निष्ठेने जपली. त्यांचे आजोबा नवसु धाकल्या धिंडा आणि वडील लाडक्या धाकल्या धिंडा हेही निष्णात तारपा वादक होते..लहानपणी वयाच्या दहाव्या वर्षापासून जंगलात गुरेढोरे चारताना, हातात तारपा घेऊन सूर साधणारा हा कलाकार आज देशाच्या सर्वोच्च सन्मानापर्यंत पोहोचला आहे. भिकल्या धिंडा यांना आजवर तारपा शिरोमणी पदवी, सांस्कृतिक सेनानी सन्मान,तसेच राष्ट्रीय संगीत, नृत्य व नाटक अकादमी, नवी दिल्ली कडून संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिळाला आहे..याशिवाय 2023 मध्ये पालघर भूषण तसेच पालघर जिल्हा परिषदेचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणूनही त्यांची निवड झाली होती. देशभरातील विविध कला-संस्कृती कार्यक्रमांत त्यांचा सन्मान होत आला आहे.'तारपा हा आमचा देव आहे,' असे सांगणारे धिंडा यांनी एका वाद्यासाठी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. सुरुवातीच्या काळात रोजगाराचे कोणतेही साधन नसताना, केवळ कलेच्या बळावर उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी तारपा घेऊन विविध तीर्थक्षेत्रे गाठली..त्या काळात त्यांच्या कलेला अपेक्षित मान्यता मिळाली नाही; मात्र आज स्टुडिओ संस्कृतीत झगमगणाऱ्या कलेपेक्षा घसा कोरडा पाडून, छातीचा भाता करून, जीवाच्या आकांताने वाजवलेल्या तारप्याच्या सुरांना राष्ट्रस्तरीय गौरव मिळाला आहे.धिंडा यांना जाहीर झालेला पद्म पुरस्कार म्हणजे आदिवासी भागातील दुर्लक्षित लोककलावंतांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे..