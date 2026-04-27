Mumbai: मुंबईकरांना दिलासा, १३ वर्षांनंतर पुनर्विकास प्रकल्प सुरू होणार; न्यायालयाकडून हिरवा कंदील

मुंबई : वडाळास्थित महापालिकेच्या ९०० हून अधिक सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने नुकताच मोकळा केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे १३ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार आहे..विकसकाकडून झालेल्या विलंबामुळे रहिवासी मोडकळीस आणि जीर्ण इमारतींमध्ये दशकभराहून अधिक काळ वास्तव्यास असल्याचे निरीक्षण न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच सहकारनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला नवीन विकसकासह पुढे जाण्यासही न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आणि नवीन विकसकाची नियुक्ती रोखण्यासाठी मेसर्स पायोनियर कन्स्ट्रक्शन्सने केलेली याचिका फेटाळून लावली..१९५७ मध्ये बांधलेल्या या ४६ इमारतींमध्ये ८२६ निवासी सदनिका, दुकाने आहेत. संस्थेने २०१३ मध्ये पायोनियर कन्स्ट्रक्शन्सची विकसक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, दशकाहून अधिक काळ लोटूनही या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेले नाही, ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने कंपनीची अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी फेटाळली. .विकसकाने एक वीटही रचली नसल्याने इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सदस्यांच्या सुरक्षित आणि चांगल्या घरांमध्ये राहण्याचा अधिकार हिरावल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. .रहिवाशांचा युक्तिवादविकसकाची २०१३ मध्ये नियुक्ती होऊनही त्याने आगाऊ रक्कम म्हणून एक कोटी रुपये जमा करण्याव्यतिरिक्त काहीही काम केले नाही. ही याचिका मान्य केल्यास काम आणखी रखडेल, असा युक्तिवाद रहिवाशांच्या वतीने करण्यात आला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. अंतरिम दिलासा दिल्यास रहिवाशांचा जीव धोक्यात येईल. असेही स्पष्ट केले.