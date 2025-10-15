मुंबई

Water Scarcity: दिवाळीपूर्वी खारघर तळोजामध्ये पाणीटंचाई, रहिवासीयांमध्ये नाराजी

Water Supply Issues: ऐन दिवाळी उत्सवात तळोजा आणि खारघर परिसरात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
खारघर : दोन दिवसांनी दिवाळी सणाला सुरुवात होणार आहे. मात्र ऐन दिवाळी उत्सवात तळोजा आणि खारघर परिसरात कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असल्यामुळे रहिवासीयांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

