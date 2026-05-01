Thane: ऐन उन्हाळ्यात ठाण्यावर पाणीकपातीचे सावट, मुंबईतील निर्णयामुळे परिणामाची शक्यता

ठाणे : मुंबई, ठाणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांतील साठा केवळ २८ टक्क्यांवर घसरल्याने पाणीटंचाईचे संकट गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई पालिकेने १० टक्के पाणीकपातीचा निर्णय घेतल्याने ठाणे शहरालाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, आधीच तुटवड्याच्या छायेत असलेल्या ठाण्यावर पाणीकपातीचे गंभीर सावट पसरले आहे..ठाणे महापालिका क्षेत्राला दररोज सुमारे ५९० दशलक्ष लिटर पाणी चार विविध स्रोतांतून मिळते. मात्र, शहराची वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण लक्षात घेता दररोज ६२१ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात ३१ दशलक्ष लिटरची तूट आधीच जाणवत आहे..हवामान विभागाने यंदा कमी पावसाचा अंदाज वर्तविल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत मुंबई पालिकेने घेतलेल्या १० टक्के कपातीच्या निर्णयाचा परिणाम ठाण्यावरही होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पाणीकपातीचा सर्वाधिक फटका कोपरी, वागळे इस्टेट आणि आसपासच्या भागांना बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..कपातीचा निर्णय अद्याप नाही!यासंदर्भात ठाणे पालिकेचे नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा यांनी सांगितले की, सध्या कोणत्याही स्रोताकडून अधिकृत कपातीचा निर्णय कळविण्यात आलेला नाही. मात्र, परिस्थिती गंभीर होत असल्याने संभाव्य कपात लक्षात घेऊन पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. नागरिकांनीही पाण्याचा जपून वापर करणे अत्यावश्यक आहे..पाण्याचे स्रोत पुरवठा (दशलक्ष लिटर)महापालिकेची स्वतःची योजना २५०महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ १३५स्टेम प्राधिकरण ११५मुंबई महापालिका ९०.