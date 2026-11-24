मुंबई : पवई उच्चस्तरीय जलाशय क्रमांक एक ते सहार गाव यादरम्यान मुख्य जलवाहिन्यांवरील गळती दुरुस्त करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. गुरुवारी (ता. २६) सकाळी ९ ते शुक्रवारी (ता. २७) सकाळी ९ वाजेपर्यंत सलग २४ तास दुरुस्ती करण्यात येणार आहे..त्यामुळे जी उत्तर, के पूर्व, के पश्चिम, एच पूर्व आणि एस विभागातील अनेक भागांचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार असून, काही भागांत कमी दाबाने पाणी मिळणार आहे. या दुरुस्तीचा सर्वाधिक फटका धारावी, माहीम, मरोळ, अंधेरी, चकाला, सहार, वांद्रे पूर्व, विक्रोळी आणि भांडुप परिसराला बसण्याची शक्यता आहे. .मुंबईहून अलिबाग ४५ मिनिटांत पोहोचणार! ४५ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पाला गती; रेवस-करंजा सागरी सेतूबाबत मोठी अपडेट.धारावीतील प्रेमनगर, नाईकनगर, एकेजी नगर, माटुंगा लेबर कॅम्प, संत रोहिदास मार्ग अशा भागांसह अंधेरीतील मरोळ गाव, मिलिटरी रोड, विजय नगर, एमआयडीसी परिसर, विमानतळ क्षेत्र आणि सहार गावात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..Mumbai: धान्य पाकिटात झुरळे अन् किचनमध्ये अस्वच्छता! झेप्टो, ब्लिंक कॉमर्स, आईस्क्रीम हाऊससह प्रसिद्ध हॉटेल्सवर FDAची कारवाई .वांद्रे टर्मिनस तसेच खेरवाडी, बेहरामपाडा आणि खेरनगर परिसरालाही पाणी बंदचा फटका बसणार आहे. विक्रोळी, कांजूरमार्ग, भांडुप, फिल्टरपाडा, रमाबाईनगर आणि आरे परिसरातील काही भागांत पाणीपुरवठा बंद किंवा कमी दाबाने होईल. घाटकोपरमधील विक्रोळी पश्चिम रेल्वे स्थानक परिसर, गोदरेज कुंपण, आर-सिटी मॉल परिसरासह एन विभागातील काही भागांनाही कमी दाबाने पाणी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.