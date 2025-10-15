मुंबई

Har Ghar Nal Yojana: जलजीवन योजनेत अडथळे! डहाणूत पाणीटंचाईची भीषण स्थिती

Water Supply Scheme: शासनाने जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजना सुरू केली आहे. मात्र डहाणूत ही योजना रखडल्याने गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे.
कासा : शासनाच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजना डहाणू तालुक्यात रखडल्याने अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईची भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. उन्हाळ्यात बोअरवेल आणि विहिरी कोरड्या पडल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठे हाल सोसावे लागत आहेत.

