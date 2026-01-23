मुंबई
Water Supply: मुंबई-ठाण्यात मंगळवारी पाणीपुरवठा बंद, 'या' भागांना फटका; नेमकं कारण काय?
Mumbai & Thane Water Supply Cut: महापालिकेने वैतरणा मुख्य जलवाहिनीवर दुरुस्तीचे आणि जलजोडणी स्थलांतरित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. यामुळे मुंबईसह ठाण्यात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.
मुंबई : मुलुंड आणि भांडुप परिसरातील वैतरणा मुख्य जलवाहिनीवर दुरुस्तीचे आणि जलजोडण्या स्थलांतरित करण्याचे महत्त्वाचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. या कामामुळे मंगळवारी (ता. २७) सकाळी १० ते बुधवारी (ता. २८) सकाळी १०पर्यंत २४ तास मुंबईतील ‘एस’ आणि ‘टी’ विभागांसह ठाणे शहरातील काही भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.