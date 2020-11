शाब्बास मुंबई! शहरातील कोरोना रूग्ण दुप्पटीचा कालावधी अडीचशे पार

मुंबई : रुग्ण दुपाटीचा कालावधी अडीचशे पार म्हणजे 255 वर गेला असून एकूण 24 विभागांपैकी तब्बल 21 विभागात रूग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी 200 दिवसांपेक्षा अधिक दिवसांवर गेला आहे. यापैकी 4 विभागात 400 पेक्षा अधिक, 5 विभागात 300 पेक्षा अधिक तर 12 विभागात 200 पेक्षा अधिक दिवसांचा रूग्ण दुप्पटीचा कालावधी गाठलेला आहे . मुंबईतील रूग्ण वाढीचा सरासरी दर आणखी कमी होऊन आता 0.27% पर्यंत खाली आला आहे. यातही 24 विभागांपैकी 14 विभागात रूग्ण वाढीचा सरासरी दर 0.27% या सरासरी पेक्षा कमी आहे. हेही वाचा - 'सत्ताधाऱ्यांनाच सतावतीये सरकार पडण्याची भीती'; प्रवीण दरेकर यांचा टोला मुंबईत 574 नवे रुग्ण , तर 15 मृत्यू आज 574 नवे रुग्ण सापडले असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 2,69,704 झाली आहे. तर आज 15 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 10,570 वर पोचला आहे. आज 586 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2,45,245 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 91 टक्के इतका झाला आहे. 14 नोव्हेंबर पर्यंत एकूण 16,85,287 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या.

मुंबईत आज नोंद झालेल्या 15 मृत्यूंपैकी 11 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 10 पुरुष तर 5 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 15 रुग्णांपैकी 2 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते तर 13 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. एन-95 सह सर्वच मास्कचे दर निश्‍चित करण्याची मागणी आरोग्य विभागाने फेटाळली मुंबईत 467 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 5,707 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 3,735 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड कोळजी केंद्रात दाखल कऱण्यात येणा-यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 421 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. ......... महत्त्वाचे टप्पे.. 100 दिवस 20 ऑक्टोबर 126 दिवस 24 ऑक्टोबर 150 दिवस 29 ऑक्टोबर 208 दिवस 05 नोव्हेंबर 255 दिवस 14 नोव्हेंबर ......... मुंबईत रूग्ण दुप्पट होण्याचा सर्वात जास्त कालावधी असलेले 5 विभाग.. इ 482 दिवस एफ दक्षिण 466 दिवस सी 444 दिवस जी उत्तर 428 दिवस बी 392 दिवस मुंबईत रूग्ण दुप्पट होण्याचा सर्वात कमी कालावधी असलेले 5 विभाग आर मध्य 209 दिवस के पश्चिम 200 दिवस एच पश्चिम 191दिवस पी दक्षिण 179 दिवस आर दक्षिण 174 दिवस Well done Mumbai The duration of the corona patient doubling in the city exceeded two hundred and fifty ------------------------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Well done Mumbai The duration of the corona patient doubling in the city exceeded two hundred and fifty