By

मुंबई : मुंबईत एकेकाळी पाण्याचे स्त्रोत (water supply) असणाऱ्या अनेक जुन्या विहिरी (well in mumbai) आहेत. त्यातील कुर्ला विभागातील (kurla) तब्बल 84 विहिरी गायब झाल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून (RTI) सामोर आली आहे. विशेष म्हणजे या विहिरींबाबत कोणतीच नोंद सरकार दफ्तरी (no government record) नाही.

हेही वाचा: एचआयव्हीबाधित असलेल्या आरोपी महिलेला सुधारगृहात परत पाठवण्याचे आदेश कायम

कुर्ला परिसरात 84 विहिरी आहेत. या 84 विहिरींमध्ये 43 खासगी मालाकीच्या, 38 सरकारच्या आणि 3 महापालिकेच्या विहिरी होत्या. विशेष म्हणजे 2017 च्या वचननाम्यात मुंबईतील विहिरी पुनरुज्जीवित करू अस आश्वासन शिवसेनेने दिल होत. अस असताना उलट 84 विहिरी गायब झाल्या असून या विहिरीचं नेमकं काय झालं याची माहिती देखील सरकारकडे नाही. कुर्ला परिसरात एल वॉर्ड मध्ये हा प्रकार उघडकीस आला असून एकूण 84 विहिरी गायब झाल्या आहेत.या विहिरी हरवल्या असल्या तरी या कश्या हरवल्या, या बुजवल्या गेल्या आहेत का ? याबाबत अशी कोणतीही नोंद सरकार कडे नाही.

मुंबईतील अनेक भागातपरंपरिक विहिरी आहेत. पाण्याची समस्यां मिटविण्यासाठी या विहीर बांधण्यात आल्या, यात खासगी, सरकारी आणि काही मालाकीच्या होत्या. मात्र कालांतराने या विहिरी गायब झाल्या आहेत. माहिती अधिकर कार्यकर्ते सागर उगले यांनी याबाबत कीटकनाशक विभागाकडून माहिती मागवली असता विहीरीचे पुनर्जीवन झाल्याची माहितीच नसून विहिरी गायब झालेल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र विहीरी कशा गायब झाल्या याची माहिती अस्पष्टच आहे. दरम्यान शिवसेनेने देखील विहिरी पुनर्जीवित करू अस आश्वासन दिलं होतं मात्र त्याचा शिवसेनेला विसर पडला असल्याचं ही यावरून स्पष्ट होत आहे, असेही उगले म्हणाले.