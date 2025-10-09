Mumbai Accident : BMW-Porsche Car ची पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर शर्यत; कार पलटी होऊन भीषण अपघात, चालक गंभीर जखमी

पहाटे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर बीएमडब्ल्यू आणि पोर्शे कारची शर्यत झाली.पोर्शे कार पलटी होऊन चालक गंभीर जखमी झाला.बीएमडब्ल्यू चालक पोलिसांच्या ताब्यात; जोगेश्वरी पोलिस तपास करत आहेत..मुंबई : मुंबईतील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर (Western Express Highway) गुरुवारी पहाटे वेगवान शर्यतीमुळे भीषण अपघात (Mumbai Accident) झाला. या अपघातात पोर्शे कारचा चालक गंभीर जखमी झाला असून सध्या त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..हा अपघात पहाटे अडीचच्या सुमारास घडला. बोरिवलीहून अंधेरीकडे जाणाऱ्या मार्गावर बीएमडब्ल्यू आणि पोर्शे या दोन महागड्या कारची शर्यत (BMW Car Racing) सुरू होती. त्यावेळी पोर्शे कारच्या चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि कार थेट दुभाजकावर जाऊन आदळली. भीषण धडकेनंतर ही कार चार ते पाच वेळा पलटी झाली..जेवणाच्या बहाण्याने घरी बोलावून प्राध्यापकाने १९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर केला अत्याचार; बॉयफ्रेंडशी ब्रेकअप करण्यास भाग पाडलं अन्....अपघातात कारचा चेंदामेंदा झाला असून चालक गंभीररित्या जखमी झाला आहे. धडकेनंतर गाडीतील एअरबॅग्ज उघडल्यामुळे चालकाचा जीव वाचला, मात्र त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांच्या मदतीने जखमी चालकाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..दरम्यान, बीएमडब्ल्यू कारचा चालक पोलिसांच्या ताब्यात असून जोगेश्वरी पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. वेगामुळे झालेल्या या अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतुकीवरही परिणाम झाला होता. पोलिसांकडून घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे..दरम्यान, बीएमडब्ल्यू कारचा चालक पोलिसांच्या ताब्यात असून जोगेश्वरी पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. वेगामुळे झालेल्या या अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतुकीवरही परिणाम झाला होता. पोलिसांकडून घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे..FAQs :1. अपघात कोठे झाला?उत्तर : मुंबईच्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर अपघात झाला.2. कोणती वाहने शर्यतीत सहभागी होती?उत्तर : बीएमडब्ल्यू आणि पोर्शे या दोन गाड्या शर्यतीत सहभागी होत्या.3. अपघातात कोण जखमी झाले?उत्तर : पोर्शे कारचा चालक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.