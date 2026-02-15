Railway Accident: रुळावर होणारे अपघात टळणार, रेल्वेचा मोठा निर्णय, ११९ कोटींचा प्रकल्प हाती; वाचा सविस्तर

मुंबई : रेल्वे रुळांवर भटकी जनावरे व इतर अडथळ्यांचा धोका वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर अपघात टाळण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने विरार ते अहमदाबाददरम्यान मोठ्या प्रमाणावर संरक्षक कुंपण उभारले आहे. एकूण ३३७ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पावर सुमारे ११९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. यामुळे रेल्वे सुरक्षेबरोबरच गाड्यांच्या वक्तशीरपणातही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे..विरार परिसरासह मार्गावरील अनेक भागांत अचानक रुळांवर जनावरे आल्याने लोको पायलटांना आपत्कालीन ब्रेक लावावे लागत होते. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नासाेबतच गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळित होत होते. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने टप्प्याटप्प्याने कुंपण उभारण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे ३०० किमी भागातील काम पूर्ण झाले असून उर्वरित सुमारे ३० किमी अंतरावरील काम अंतिम टप्प्यात आले आहे..Mumbai Pollution: अत्याधुनिक वाहने धूळ रोखणार, अनुभवी अभियांत्रिकी संस्था, कंपन्यांकडून मागवले अर्ज.कुंपणाची रचनाहे कुंपण गॅल्वनाइज्ड स्टेनलेस स्टीलपासून तयार करण्यात आले आहे. गंजरोधक गुणधर्मामुळे ते दीर्घकाळ टिकते. अंदाजे चार फूट उंचीचे हे कुंपण असून सुमारे ६० वर्षांपर्यंत त्याचे आयुर्मान असल्याचा अंदाज आहे. प्रतिमीटर सुमारे ३,४०० रुपयांचा खर्च आल्याची माहिती रेल्वे सूत्रांनी दिली..सुरक्षेलाच सर्वोच्च प्राधान्यरुळांवर भटक्या जनावरांमुळे होणारे अपघात रेल्वेसाठी गंभीर आव्हान बनले होते. अशा घटनांत इंजिनचे नुकसान, गाड्या घसरण्याचा धोका आणि मोठे आर्थिक नुकसान संभवत होते. या कुंपणामुळे हा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, तसेच प्रवासी आणि पशुधन दोघांचीही सुरक्षा सुनिश्चित होईल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..Mumbai Vanrani: नॅशनल पार्कमधील वनराणीला पसंती, महिनाभरात ९,००० जणांची भेट; ७.५० लाखांचे उत्पन्न .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.