Tatkal Booking New Rule: आता तत्काळ तिकिटासाठी ओटीपीची सक्ती! नवा नियम लागू कधीपासून लागू होणार? तारीख आली समोर

Shatabdi Express New Rule: पश्चिम रेल्वेने तत्काळ तिकिटांच्या बुकिंगमध्ये बदल केले आहेत. गुजरातमधील अहमदाबाद आणि मुंबई सेंट्रल दरम्यान धावणाऱ्या शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनसाठी रेल्वेने हा बदल केला आहे.
मुंबई, ता. २९ : तत्काळ रेल्वे तिकीट बुकिंगमध्ये वाढती गर्दी आणि गैरप्रकार आटोक्यात आणण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता तत्काळ तिकीट मिळवण्यासाठी प्रवाशाच्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी भरल्याशिवाय तिकीट जारी केले जाणार नाही. त्यामुळे तत्काळ आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर होणार आहे.

