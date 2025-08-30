Palghar News : पश्चिम रेल्वेवर बोईसर डहाणू दरम्यान ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड; रेल्वे सेवा विस्कळीत

- निखिल मेस्त्रीपालघर - पश्चिम रेल्वे वरील बोईसर व वाणगाव रेल्वे स्थानकादरम्यान ओव्हरहेड वाहिनी खंडित झाल्यामुळे गुजरात व मुंबईकडे जाणारी रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली आहे. गुजरात मार्गावर ही समस्या उद्भवल्याने अनेक रेल्वेसेवा पालघर, केळवे, सफाळे आणि विरार येथे थांबवण्यात आल्या. तर गुजरात आणि डहाणूहून मुंबईकडे जाणारी सेवाही काही वेळ थांबवली गेली..संध्याकाळी सव्वा सात वाजताच्या दरम्यान ओव्हरहेड वाहिनीत अचानक बिघाड झाला. त्यामुळे गुजरातकडे जाणारी सेवा प्रभावित झाली. अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ गाड्या थांबवून ठेवण्यात आल्याने प्रवासीवर्गाची गैरसोय झाली. ओव्हरहेड दुरुस्तीचे तांत्रिक पथक घटनास्थळावर दाखल झाले आहे..तांत्रिक बिघाड दूर करून रेल्वेसेवेची वाहतूक अर्ध्या तासाने पूर्ववत होईल असे पश्चिम रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी यांनी म्हटले.तर मुंबईकडील वाहतूक सुरळीत सुरु ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.पालघर रेल्वे स्थानकावर गांधींधाम एक्सप्रेस आणि फ्लाईंग राणी एक्सप्रेस थांबवण्यात आली होती.पुढे बोईसर, वाणगाव, डहाणू स्थानक व स्थानक दरम्यान गाड्या थांबवण्यात आल्या होत्या. संध्याकाळी सव्वा सात वाजता ओव्हरहेड यंत्रणेत बिघाड झाला होता. मात्र साडे आठ वाजेपर्यंत कोणतीच यंत्रणा पोचली नसल्याचे सांगितले जात होते..तब्बल एक तासापेक्षा जास्त काळ प्रवासी वर्गाला गैरसोयीला सामोरे जावे लागले रेल्वे स्थानकावर रेल्वे प्रशासनही प्रवाशांना योग्य व बिघाड कधी दुरुस्त होईल याचे उत्तरे देऊ शकले नाहीत पालघर रेल्वे स्थानकावर थांबलेल्या गाड्या तब्बल एक तास उशिराने धावतील अशी शक्यता असलेली उद्घोषणा रेल्वे स्थानकावर केली जात होती मात्र प्रत्यक्षात रेल्वे सेवा कधी सुरू होईल याबाबत रेल्वे प्रशासन निरुत्तरच राहिले..तीन महिन्यात दुसऱ्यांदा ओव्हरहेडमध्ये बिघाडतीन महिन्यात पालघर रेल्वे लाईनवर दुसऱ्यांदा ओव्हरहेड यंत्रणेत बिघाड झाला. जून मध्ये पालघर रेल्वे स्थानकाहुन गाडी रेल्वे क्रॉसिंग करत असताना ओव्हरहेड वायर पूर्णपणे तुटली होती. त्यावेळी प्रवासी वर्गाला सुमारे सात ते आठ तास खोळंबा झाला होता..त्यानंतर शनिवारी (दि. 30 ऑगस्ट) रोजी बोईसर वाणगाव रेल्वे स्थानकादरम्यान पुन्हा एकदा बिघाड झाल्याने गुजरातच्या दिशेने जाणारी रेल्वे सेवा दोन तासापेक्षा जास्त काळ कोलमडून पडली. त्यामुळे पालघर रेल्वे स्थानकासह पुढे डहाणू रेल्वे स्थानकापर्यंत नोकरदार व लांब प्रवास करणाऱ्या प्रवासी वर्गाचा खोळंबा झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.