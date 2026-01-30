मुंबई

Mumbai: मालाड प्रकरणानंतर प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! लोकलमधील प्रवाशांवर नजर ठेवणार, ट्रेनमध्ये तब्बल १२ हजार सीसीटीव्ही बसवणार

Mumbai Local Train CCTV: मालाड रेल्वे स्थानकावर लोकल ट्रेनमध्ये एका कॉलेज प्राध्यापकाची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली होती. या प्रकारामुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : मालाडमधील लोकल हत्याकांडानंतर मुंबईतील उपनगरी लोकल ट्रेनमधील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, रेल्वे प्रशासनाने सुरक्षेच्या उपाययोजनांना वेग दिला आहे. आतापर्यंत महिलांच्या डब्यांपुरते मर्यादित असलेले सीसीटीव्ही आणि टॉकबॅक यंत्रणेचे जाळे आता फर्स्ट क्लास तसेच सामान्य डब्यांपर्यंत विस्तारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे लोकलमधील प्रत्येक प्रवासावर तांत्रिक नजर राहणार असून, ट्रेन क्रूची जबाबदारीही अधिक वाढणार आहे.

