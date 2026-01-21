मुंबई

Kavach System: रेल्वे अपघात रोखणं शक्य होणार, पश्चिम रेल्वेवर ‘कवच’साठी तयारी, ४३६ इंजिनांमध्ये तांत्रिक बदल!

Western Railway: पश्चिम रेल्वेवर ‘कवच’ ही ट्रेन सुरक्षा प्रणाली राबवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यामुळे रेल्वे अपघात रोखणं शक्य होणार आहे.
western Railway Kavach System

western Railway Kavach System

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : रेल्वे अपघात रोखण्यासाठी तसेच प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवर ‘कवच’ ही ट्रेन टक्कर प्रतिबंधक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली राबवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय रेल्वेच्या ‘अम्ब्रेला वर्क २०२४-२५’ अंतर्गत ही कामे प्रस्तावित असून, त्यासाठी एकूण ४८३.६५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Western Railway
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.