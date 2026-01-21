Kavach System: रेल्वे अपघात रोखणं शक्य होणार, पश्चिम रेल्वेवर ‘कवच’साठी तयारी, ४३६ इंजिनांमध्ये तांत्रिक बदल!

मुंबई : रेल्वे अपघात रोखण्यासाठी तसेच प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवर ‘कवच’ ही ट्रेन टक्कर प्रतिबंधक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली राबवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय रेल्वेच्या ‘अम्ब्रेला वर्क २०२४-२५’ अंतर्गत ही कामे प्रस्तावित असून, त्यासाठी एकूण ४८३.६५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे..पश्चिम रेल्वेच्या प्रस्तावात उधना ते जळगाव या ३०७ किलोमीटर लांबीच्या महत्त्वाच्या रेल्वे विभागावर ‘कवच’ प्रणाली बसवण्याचा समावेश आहे. या कामासाठी १०९.८३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या मार्गावर प्रवासी व मालगाड्यांची मोठी वर्दळ असल्याने, सिग्नल उल्लंघन, मानवी चूक आणि संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे..Mumbai News: मुंबईतील 'या' रेल्वे स्थानकांचं रुपडं पालटणार! भुयारी मार्ग, १६ पूल, नवे प्लॅटफॉर्म अन्...; कुठे काय बदल होणार? .‘कवच’ प्रणाली प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवरील ४३६ विद्यमान इंजिनांमध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल, उन्नयन आणि प्रोग्रॅमिंग करण्यात येणार आहे. यासाठी ३७३.८२ कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. या सुधारणांमुळे चालकांना वेळेवर इशारे मिळणार असून, धोका असल्यास स्वयंचलित ब्रेक प्रणाली कार्यरत होणार आहे..कवच यंत्रणा ही भारतीय रेल्वेच्या सुरक्षिततेच्या दिशेने एक मोठी झेप असून, रेल्वे अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करण्यास मदत करणारी अत्यंत महत्त्वाची व्यवस्था आहे. सुरुवातीला दक्षिण भारतातील काही मार्गांवर प्रायोगिक तत्त्वावर या यंत्रणेचा वापर करण्यात आला..BMC राजकारणात मोठा ट्विस्ट! उद्धव ठाकरेंसाठी चिंतेची बातमी, एक नगरसेवक फुटला, कुणाकडे गेला?.‘अम्ब्रेला’चा भाग‘कवच’ची अंमलबजावणी देशपातळीवरील मोठ्या ‘अम्ब्रेला’ प्रकल्पाचा भाग आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण २७,६९३ कोटींची मंजुरी देण्यात आली असून, त्यातील २,८०० कोटी पश्चिम रेल्वेसाठी राखीव आहेत. या प्रस्तावित कामांमुळे पश्चिम रेल्वेवरील रेल्वे सुरक्षा अधिक मजबूत होणार असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अपघातमुक्त रेल्वेच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.