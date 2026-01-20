Mumbai Local Train: पश्चिम रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना फटका! लोकल फेऱ्यांबाबात मोठी अपडेट!

मुंबईतील पश्चिम रेल्वेने नियमित प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना आज (मंगळवार) मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने कांदिवली कारशेडमध्ये तांत्रिक देखभाल व दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असून, त्याचबरोबर कांदिवली ते मालाड दरम्यानच्या जलद मार्गावर वेग मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामांमुळे पश्चिम रेल्वेवरील एकूण १०२ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत..Navi Mumbai: 'अर्बन अॅग्रीकल्चर सेंटर’ साकार! सिडकोच्या धोरणातून नवी मुंबईत पहिला उपक्रम.सर्व फेऱ्या आजच्या दिवसासाठी पूर्णपणे बंदरेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, रद्द झालेल्या या फेऱ्यांमध्ये १२ डब्यांच्या ८३ सेवा, १५ डब्यांच्या १४ सेवा आणि पाच वातानुकूलित (एसी) लोकल फेऱ्यांचा समावेश आहे. ही सर्व फेऱ्या आजच्या दिवसासाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आल्या असून, प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागणार आहे..अचानक रद्द होणाऱ्या फेऱ्यांमुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड संभ्रमकांदिवली कारशेडमधील हे काम सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि रुळांच्या तांत्रिक स्थितीची योग्य तपासणी करण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच, कांदिवली-मालाड विभागात वेग कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठा परिणाम होणार आहे. रेल्वेने हे काम आधीच जाहीर केले असले तरी, अचानक रद्द होणाऱ्या फेऱ्यांमुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..पश्चिम रेल्वे ही मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे व्यवस्थेतील सर्वात व्यस्त मार्गांपैकी एक आहे. दररोज लाखो मुंबईकर या मार्गाचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत १०२ फेऱ्या रद्द होणे म्हणजे प्रवाशांवर मोठा भार पडणार आहे. विशेषतः सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या पीक वेळेत जास्त त्रास होईल..नियमित सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासनरेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना पर्यायी मार्ग किंवा इतर गाड्यांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. रेल्वेने लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करून नियमित सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे..Mumbai News: मुंबईतून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग महिनाभर अंधारात, पथदिवे पूर्णपणे बंद; अपघातांचा धोका वाढला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.