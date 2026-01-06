Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकलच्या 'या' रेल्वे मार्गावर २१५ लोकल फेऱ्या रद्द, प्रवाशांना मनस्ताप, पण कधी? जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबईकरांची लाईफलाईन मानली जाणाऱ्या मुंबई लोकलबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावर दोन दिवस मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. आज आणि उद्या हा ब्लॉक घेण्याच येणार असून या काळात अनेक लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच काही लोकल या उशिराने धावतील. त्यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली पाचवी व सहावी मार्गिका प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यातील कामासाठी कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यान साेमवार (ता. ५) मध्यरात्रीपासून ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे मंगळवार व बुधवारी २१५ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे काही लोकल फेऱ्या विलंबाने धावण्याची शक्यता पश्चिम रेल्वेने वर्तवली आहे..Uddhav Thackeray: मराठी अस्मितेसाठी साथ द्या! उद्धव ठाकरेंनी फुंकले निवडणुकीचे रणशिंग.सहाव्या मार्गिकेची जलद मार्गिकेशी जोडणी आणि संबंधित यांत्रिक कामांमुळे दाेन्ही दिशांकडील जलद मार्गांवर कांदिवली-बोरिवलीदरम्यान ब्लाॅक घेण्यात आला आहे. अप मार्गावर आज मध्यरात्री १२ ते बुधवारी पहाटे ५.३० वाजेपर्यंत, डाऊन जलद मार्गावर मध्यरात्रीनंतर १ ते पहाटे ४.३० वाजेपर्यंत ब्लॉक असेल. या कालावधीत पाचव्या मार्गिकेवरील वाहतूक थांबवण्यात येणार आहे..मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली पाचवी-सहावी मार्गिका प्रकल्पातील कांदिवली-बोरिवली या शेवटच्या टप्प्यासाठी २१ डिसेंबर ते १८ जानेवारी या कालावधीत विविध टप्प्यांत ब्लॉक जाहीर करण्यात आला आहे. या ब्लॉक कालावधीत मंगळवारी ९३, तर बुधवारी १२२ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. रेल्वे प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी रेल्वेच्या अद्ययावत वेळापत्रकाची माहिती घ्यावी, असे आवाहन पश्चिम रेल्वेने केले आहे. .BMC Election: ठाकरेंच्या शिलेदारांचा महायुतीशी सामना, मुंबईत दुरंगी सामने अटीतटीचे ठरणार; कोण-कुठे लढणार?.रद्द लोकल६ जानेवारी : ४६ (अप) , ४७ (डाऊन)७ जानेवारी : ६३ (अप) , ५९ (डाऊन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.