Mumbai Local Megablock: नववर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रवाशांचे हाल होणार! पश्चिम रेल्वेवर ५ दिवस ब्लॉक; दररोज ९५ लोकल रद्द

मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यान सहाव्या मार्गिकेच्या अंतिम टप्प्यातील यांत्रिकी कामांसाठी मंगळवारपासून (ता. ३०) ५ जानेवारीपर्यंत दररोज सरासरी ९३ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय प्रवाशांना या ब्लॉकचा फटका बसणार आहे..मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली पाचवी-सहावी मार्गिका प्रकल्पातील कांदिवली ते बोरिवली हा शेवटचा टप्पा असून, या टप्प्यात सहावी मार्गिका मुख्य मार्गिकांना जोडण्यासह विविध यांत्रिक कामे करण्यात येत आहेत. त्यासाठी २१ डिसेंबर ते १८ जानेवारी या कालावधीत ब्लॉक जाहीर करण्यात आला..त्यातील एक महत्त्वाचा ब्लॉक ३० डिसेंबर ते ६ जानेवारीदरम्यान लागू राहणार आहे. त्यानुसार ३० डिसेंबरला ९५, तर ३१ डिसेंबर ते ५ जानेवारीदरम्यान दररोज सुमारे ९३ लोकल फेऱ्या रद्द राहतील. प्रवाशांनी याबाबत नोंद घ्यावी, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..विलंबामुळे प्रवाशांचे हालब्लॉकमुळे पश्चिम रेल्वेवरील प्रवाशांना विशेषतः संध्याकाळी आणि रात्री कामावरून घरी परतताना लोकल पकडण्यासाठी गर्दीला तोंड द्यावे लागत आहे. रात्री उशिरा धावणाऱ्या अनेक लोकल रद्द केल्या आहेत. त्यातच उर्वरित लोकल फेऱ्यादेखील विलंबाने धावत असल्याने लोकल प्रवाशांचे हाल होत आहेत.