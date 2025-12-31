मुंबई

Mumbai Local Megablock: नववर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रवाशांचे हाल होणार! पश्चिम रेल्वेवर ५ दिवस ब्लॉक; दररोज ९५ लोकल रद्द

Western Railway Block: पश्चिम रेल्वे मार्गावरील कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यान सहाव्या मार्गिकेचे यांत्रिकी काम अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे ५ जानेवारीपर्यंत दररोज ९३ लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत.
Western Railway Mega Block

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यान सहाव्या मार्गिकेच्या अंतिम टप्प्यातील यांत्रिकी कामांसाठी मंगळवारपासून (ता. ३०) ५ जानेवारीपर्यंत दररोज सरासरी ९३ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय प्रवाशांना या ब्लॉकचा फटका बसणार आहे.

Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Western Railway
local train service disruption
local transport issues

