Western Railway: रेल्वे प्रवाशांना दिलासा! कांदिवली-बोरिवली पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेला हिरवा कंदील

मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली ते बोरिवली स्थानकांदरम्यान उभारण्यात आलेल्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेला हिरवा कंदील मिळाला आहे. रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (पश्चिम मंडळ) यांनी ३.२१ किलोमीटर लांबीच्या या विभागाची सखोल तपासणी करून रेल्वे वाहतुकीस मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या मार्गावरून लवकरच रेल्वे वाहतूक सुरू होणार आहे..पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यान सहाव्या मार्गाचे काम गेल्या ३० दिवसांपासून युद्धपातळीवर सुरू होते. यासाठी पश्चिम रेल्वेने रात्रकालीन ब्लॉकही घेतले. १८ जानेवारी रोजी ब्लॉक संपल्यानंतर रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी या मार्गाची तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान मोटार ट्रॉलीद्वारे चाचण्या घेण्यात आल्या, तसेच विद्युत इंजिनच्या सहाय्याने वेग चाचण्याही करण्यात आल्या..Mumbai Local Train: पश्चिम रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना फटका! लोकल फेऱ्यांबाबात मोठी अपडेट!.यामध्ये पाचव्या मार्गावर ताशी ८५ किलोमीटर, तर सहाव्या मार्गावर ताशी १०७ किलोमीटर इतका कमाल वेग नोंदविण्यात आला. हा वेग निर्धारित तांत्रिक मानकांच्या चौकटीत असल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्व कामांची पूर्णत्व प्रमाणपत्रे, सुरक्षा मंजुरी, पुलांची मान्यता तसेच मालमत्तेची भौतिक तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी रेल्वे वाहतुकीस मंजुरी दिली. कांदिवली-बोरिवली विभागात हा अतिरिक्त मार्ग सुरू झाल्यामुळे पश्चिम रेल्वेवरील उपनगरीय व लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या संचालनाला मोठा दिलासा मिळणार आहे..पश्चिम रेल्वेवर १०२ लोकल फेऱ्या रद्दपश्चिम रेल्वे प्रशासनाने कांदिवली कारशेडमध्ये तांत्रिक देखभाल व दुरुस्तीचे काम करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच कांदिवली ते मालाड दरम्यान जलद मार्गावर वेग मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पश्चिम रेल्वे मार्गावर तब्बल १०२ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्रवाशांचा खोळंबा होणार आहे..Viral Video : पनवेल रेल्वे स्थानकावर भारतीय खेळाडूंसोबत गैरवर्तन! ट्रेनमधून उतरवले अन् पाच तास तात्कळत उभं राहण्यास भाग पाडलं, नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.