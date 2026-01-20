मुंबई

Western Railway: रेल्वे प्रवाशांना दिलासा! कांदिवली-बोरिवली पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेला हिरवा कंदील

Mumbai Local Train : पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली ते बोरिवली स्थानकांदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेवरून लवकरच रेल्वे वाहतूक सुरू होणार आहे. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
Kandivali-Borivali Sixth Line update

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली ते बोरिवली स्थानकांदरम्यान उभारण्यात आलेल्या पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेला हिरवा कंदील मिळाला आहे. रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (पश्चिम मंडळ) यांनी ३.२१ किलोमीटर लांबीच्या या विभागाची सखोल तपासणी करून रेल्वे वाहतुकीस मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या मार्गावरून लवकरच रेल्वे वाहतूक सुरू होणार आहे.

railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Western Railway
Railway Administration
Railway Department

