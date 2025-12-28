BMC Election: सत्तेचा काटा फिरवणार! काँग्रेस–वंचितची आघाडी कुणाचं गणित बिघडवणार? मुंबईची राजकीय सत्तासमीकरणं हादरली

बीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई प्रमुख राजकीय घडामोडींचे केंद्र बनली आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना यांनी जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित केला आहे. २०७ जागांवर एकमत झाले आहे. यापैकी भाजप १२८ जागांवर, तर शिवसेना (शिंदे गट) ७९ जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. उर्वरित २० जागांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संयुक्तपणे निर्णय घेतील. उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे विरोधी गोटातूनही एक मोठी घोषणा झाली आहे..काँग्रेस आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीमध्ये युतीची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने युतीची घोषणा करून सत्तासमीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट लढत रंगत असतानाच ही तिसरी आघाडी कोणाचं गणित बिघडवणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे..Congress Vanchit Alliance : काँग्रेस अन् 'वंचित बहुजन'चं ठरलं ! मुंबई महापालिका निवडणूक एकत्र लढणार; युतीची अधिकृत घोषणा .काँग्रेस–वंचित युतीमागचं गणित काय?काँग्रेसला मुंबईत मुस्लिम, उत्तर भारतीय आणि काही दलित मतदारांचा आधार आहे. तर वंचित बहुजन आघाडीला दलित, आंबेडकरी, झोपडपट्टी आणि कामगार वर्गात प्रभाव आहे. दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढल्यास मतांचे विभाजन होण्याचा धोका होता. त्यामुळे एकत्र येत मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे..कुणाला फटका बसणार?या आघाडीचा सर्वात मोठा परिणाम महाविकास आघाडीवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांचे अल्पसंख्याक आणि दलित मतांचे समीकरण बिघडू शकते. काही वॉर्डमध्ये भाजप–शिंदे गटालाही अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तव पाहता, काँग्रेस–वंचित आघाडी एकहाती सत्ता स्थापन करेल अशी शक्यता कमी आहे. मात्र १०–२० जागांवर ही आघाडी निर्णायक ठरू शकते. त्रिशंकू परिस्थितीत ही युती ‘किंगमेकर’ ठरण्याचीही शक्यता आहे..BMC Election: बीएमसी रणांगणात महायुतीचा मास्टरप्लॅन! भाजप आणि शिंदेसेनेचा फॉर्म्युला जवळपास निश्चित; कोण किती जागा लढवणार?.दलितबहुल, मुस्लिमबहुल आणि झोपडपट्टी असलेल्या प्रभागांमध्ये ही आघाडी थेट लढत निर्माण करू शकते. जिथे आधी काँग्रेस किंवा वंचित स्वतंत्र लढत होते, तिथे आता एकत्रित ताकद दिसू शकते. काँग्रेस–वंचित आघाडी सत्तेचा दावा करेलच असं नाही, पण ती अनेक वॉर्डमध्ये निकाल बदलू शकते. आणि बीएमसी निवडणूक जर अटीतटीची ठरली, तर ही आघाडी मुंबईच्या सत्तेचा काटा फिरवणारी ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.