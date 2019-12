घर भाड्याने देणे पडले महाग

पनवेल : कळंबोलीतील सुधागड एज्युकेशन शाळेलगतच्या मोकळ्या जागेमध्ये हातगाडीवर बॉम्ब ठेवल्याची घटना समोर आली होती. या घटनेतील आरोपींनी पनवेलमधील नेवाळी टेंभोडे येथे भाड्याचे घर घेऊन तेथे बॉम्ब तयार केला होता. घर मालकाने आरोपींना घर भाड्याने देताना त्यांची कुठल्याही प्रकारची माहिती स्थानिक पोलिसांना दिली नसल्याचे तपासात आढळून आले आहे. त्यामुळे खांदेश्‍वर पोलिसांनी घर मालक देवनाथ लक्ष्मण काथारा याच्याविरोधात कलम १८८ नुसार गुन्हा दाखल

केला आहे. फ्लॅट दाखवण्याच्या नावाने अमृता घेऊन जायची आणि... दरम्यान, चाळ मालक देवनाथ काथारा याने बॉम्ब प्रकरणातील आरोपींना खोली. नं. ४ भाड्याने देताना त्यांच्याशी करण्यात आलेला भाडेकरार तसेच भाडेकरू नोंदणी फॉर्म सादर करण्यासंबंधी लेखी समजपत्र दिले होते; मात्र चाळ मालक काथारा याने त्याबाबत कोणतेही कागदपत्र सादर केले नाहीत. यावरून चाळ मालक देवनाथ काथारा याने सदर आरोपी भाडोत्रींची माहिती स्थानिक पोलिसांना कळविली नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना द्या घरमालकाने आपले घर भाड्याने देताना भाडेकरूंची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्याला कळवण्याबाबतचे पोलिस आयुक्तांचे आदेश आहेत; मात्र असे असतानाही अनेक घरमालकांकडून भाडोत्रींची माहिती पोलिसांना कळवण्यात येत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे घरमालकांनी आपल्या भाडोत्रींची माहिती स्थानिक पोलिसांना कळवण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे; अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे. web title : while giving House for rent do read this

Web Title: while giving House for rent do read this