मुंबई

Mumbai Municipal Election : मराठी मतदारांचा कौल कुणाला? सर्वपक्षीयांचा व्होट बँक शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न

भाजपने मुंबईत १३७ पैकी सुमारे ९३ पेक्षा अधिक मराठी उमेदवार दिले आहेत. त्यांनी ‘मराठी हिंदू महापौर’ अशी घोषणा करून हिंदुत्ववादी मराठी मतांना घातली साद.
maharashtra municipal election

maharashtra municipal election

sakal

मिलिंद तांबे
Updated on

मुंबई - मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ‘मराठी’चा मुद्दा निर्णायक ठरला आहे. सर्वच पक्षांनी मराठी उमेदवारांना झुकत माप देत मराठी मते आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न ते करताना दिसत आहे. त्यातच शिवाजी पार्कवर झालेल्या ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त सभेनंतर ‘मराठी अस्मिते’चा मुद्दा आणखी ऐरणीवर आला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
marathi
mns
Vote
political parties
Municipal election
Traditional
shivsena

Related Stories

No stories found.