Shiv Sena Crisis: ठाकरे गटात महाभूकंप! ६ खासदारांनी का फिरवली पाठ? असंतोषाच्या 'या' ८ ठिणग्यांनी पेटवली बंडाची मशाल

महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत बंडासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नऊपैकी सात खासदारांनी बंड केले आहे. हे सर्वजण सध्या दिल्लीत असून लवकरच शिंदे गटात सामील होतील. या बंडखोर यूबीटी खासदारांचा असंतोष एका रात्रीत निर्माण झालेला नाही; उलट, राजकीय परिस्थिती आणि संघटनात्मक आव्हानांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून हा असंतोष सातत्याने वाढत गेला आहे. तर, उद्धव ठाकरे यांच्या सात खासदारांच्या बंडाला कारणीभूत ठरलेल्या आठ कारणांविषयी जाणून घ्या..विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर अस्वस्थता वाढलीमहाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर, पक्षाचे नेतृत्व पराभवाच्या कारणांवर गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करत नाहीये, असे अनेक खासदारांना वाटू लागले. विरोधी पक्षात असल्यामुळे त्यांची राजकीय भूमिकाही मर्यादित झाली आणि त्यांना पक्षात अस्वस्थता जाणवू लागली..विकासकामे आणि निधीपुरवठ्यातील समस्याखासदारांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान त्यांच्या मतदारसंघांचा विकास हे होते. निधी आणि योजनांवर महायुती सरकारचे वर्चस्व असल्यामुळे, शिवसेना (यूबीटी) खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघांसाठी आवश्यक असलेला पाठिंबा अनेकदा मिळत नसे. दुसरीकडे, त्यांच्या विरोधात निवडणुका हरलेल्या महायुतीच्या नेत्यांनाही सरकारी संसाधने आणि निधी मिळत होता, ज्यामुळे खासदारांच्या राजकीय अडचणी अधिकच वाढत होत्या..Sanjay Raut : ३ मिनिटांत ४ वेळा साईबाबांची शपथ, राऊतांनी उल्लेख केलेला खासदार कोण? बैठकीत काय घडलं?.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालांमुळे चिंता वाढलीविधानसभा निवडणुकांनंतर झालेल्या नगरपालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्येही पक्षाची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली. अनेक भागांमध्ये पक्षाची घसरण होऊन तो चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आला. यामुळे खासदारांच्या भविष्याबद्दलची चिंता अधिकच वाढली..मुंबईतील पराभवामुळे चिंता वाढलीमुंबई हा शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला मानला जातो. पक्षाने मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली, परंतु अपेक्षित यश मिळवण्यात तो अपयशी ठरला. मुंबईत तीन खासदार आणि मजबूत संघटनात्मक पाया असूनही, या निकालांमुळे खासदारांना असा विचार करण्यास भाग पडले आहे की, जर ही परिस्थिती कायम राहिली, तर त्यांच्या भविष्यातील राजकीय भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो..नेतृत्वशैलीबद्दल असंतोषकाही खासदारांना वाटत होते की पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे भविष्यातील रणनीतीबाबत पुरेसे आक्रमक नव्हते. त्यांच्या मते, पक्षाला मोठ्या जनआंदोलनांची आणि रस्त्यावरील राजकारणाची गरज होती. शिवाय, खासदार आणि नेतृत्व यांच्यातील संवाद कमी झाल्यामुळे असंतोष वाढत होता..Operation Tiger : ५० कोटींचे डील, प्रत्येकाला १५ कोटी अॅडव्हान्स, राऊतांचा आरोप; दिल्लीत दाखल झालेले ठाकरेंचे ६ खासदार कोण?.एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांचा वाढता प्रभावनाराज खासदारांमध्ये अशीही एक धारणा होती की, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे त्यांना वैयक्तिकरित्या पाठिंबा देत होते. अनेक खासदारांच्या मते, त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि राजकीय बाबींमध्ये शिंदे गटाकडून पाठिंबा मिळत होता. यामुळे काही खासदारांवर शिंदे यांचा प्रभाव वाढत गेला..मातोश्री बैठक एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली१४ जून रोजी मातोश्रीवर खासदारांची बैठक बोलावण्यात आली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, नऊ खासदारांपैकी केवळ पाचच खासदार या बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी, ज्यांना पक्ष सोडायचा असेल ते सोडू शकतात, असे स्पष्टपणे सांगितल्याचे वृत्त आहे. या संदेशामुळे आधीच नाराज असलेले खासदार आणखी भडकले..पक्ष फोडण्याची पुनरावृत्ती झाली तर महाराष्ट्रात राडा होणार; राजीनामा द्या, नाहीतर... ठाकरे गटाचा पत्रकार परिषदेत गंभीर इशारा.त्यांच्या राजकीय भवितव्याबद्दलची चिंताअनेक खासदारांच्या हे लक्षात येऊ लागले होते की, २०२९ मध्ये पुन्हा निवडणूक जिंकायची असेल तर केवळ वैयक्तिक लोकप्रियतेवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. संघटनेची स्थिती, संसाधनांची उपलब्धता आणि राजकीय घडामोडी लक्षात घेता, काही नेते त्यांच्या भविष्यासाठी नवीन पर्यायांचा विचार करू लागले. एकंदरीत, संघटनात्मक आव्हाने, निवडणुकीतील कामगिरी, संसाधनांची कमतरता, नेतृत्वापासून दुरावा आणि भविष्यातील राजकीय अनिश्चितता ही काही शिवसेना (यूबीटी) खासदारांमधील वाढत्या नाराजीची मुख्य कारणे होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.