मुंबई

Shiv Sena Crisis: ठाकरे गटात महाभूकंप! ६ खासदारांनी का फिरवली पाठ? असंतोषाच्या 'या' ८ ठिणग्यांनी पेटवली बंडाची मशाल

Shiv Sena Crisis: आजकाल महाराष्ट्राचे राजकारण चर्चेत आहे. उद्धव गटातील नऊपैकी सहा खासदार आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झाले आहेत. शिवसेना पक्षात पुन्हा एकदा मोठी फूट पडली आहे.
UBT MPs rebellion

UBT MPs rebellion

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत बंडासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नऊपैकी सात खासदारांनी बंड केले आहे. हे सर्वजण सध्या दिल्लीत असून लवकरच शिंदे गटात सामील होतील. या बंडखोर यूबीटी खासदारांचा असंतोष एका रात्रीत निर्माण झालेला नाही; उलट, राजकीय परिस्थिती आणि संघटनात्मक आव्हानांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून हा असंतोष सातत्याने वाढत गेला आहे. तर, उद्धव ठाकरे यांच्या सात खासदारांच्या बंडाला कारणीभूत ठरलेल्या आठ कारणांविषयी जाणून घ्या.

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