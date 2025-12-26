मुंबई

BMC निवडणुकांचा फटका मुंबईकरांच्या आरोग्याला! ८०% कर्मचारी निवडणूक ड्युटीवर, मतदान महत्त्वाचे की उपचार?

Municipal Election Duty Staff: बीएमसी निवडणुकीमुळे ८०% आरोग्य कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर तैनात आहेत. ज्यामुळे मुंबईतील आरोग्य सेवांवर वाईट परिणाम होत आहे.
आगामी बीएमसी निवडणुकीच्या तयारी दरम्यान, शहरातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर संकटाचे ढग दाटून येत आहेत. बीएमसी आरोग्य विभागाचे सुमारे ८० टक्के कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर तैनात असल्याने, अत्यावश्यक नागरी आरोग्य सेवांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. याचा मुंबईकरांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

