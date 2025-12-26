BMC निवडणुकांचा फटका मुंबईकरांच्या आरोग्याला! ८०% कर्मचारी निवडणूक ड्युटीवर, मतदान महत्त्वाचे की उपचार?

आगामी बीएमसी निवडणुकीच्या तयारी दरम्यान, शहरातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर संकटाचे ढग दाटून येत आहेत. बीएमसी आरोग्य विभागाचे सुमारे ८० टक्के कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर तैनात असल्याने, अत्यावश्यक नागरी आरोग्य सेवांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. याचा मुंबईकरांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. .निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांपासून ते आशा वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांना निवडणूक कामासाठी तैनात करण्यात आले आहे. यामुळे बीएमसी दवाखाने आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता निर्माण झाली आहे.जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे देणे, मुले आणि गर्भवती महिलांना लसीकरण करणे आणि मलेरिया निर्मूलन मोहिमा यासारख्या नियमित परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या कामांमध्ये गंभीर अडथळे येत आहेत. .BMC Election: नवी मुंबईच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! महापालिका निवडणुकीत १४ गावांचे पुनरागमन; २५ वर्षांनंतर इतिहास पुन्हा घडणार.आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे माता आणि बाल आरोग्य सेवांवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. याव्यतिरिक्त, क्षयरोग, डेंग्यू आणि मलेरिया सारख्या आजारांच्या प्रतिबंध आणि नियंत्रणाशी संबंधित कार्यक्रम मंदावले आहेत. अनेक वॉर्डांमध्ये क्षेत्रीय स्तरावरील देखरेख आणि जागरूकता मोहिमा जवळजवळ थांबल्या आहेत. या परिस्थितीमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरत आहे..Maharashtra Politics: युती ठरली, पण महायुतीचे राजकारण पुन्हा उघडे; 122 जागांवर एकमत, मनसे 50–55 जागा लढवणार.नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, आधीच मर्यादित संसाधनांचा वापर केला जात आहे. ८० टक्के कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामावर पाठवणे सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. फयाज आलम शेख यांनी या निर्णयावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. लोकशाहीसाठी निवडणुका आवश्यक आहेत, परंतु सार्वजनिक आरोग्य त्याहूनही महत्त्वाचे आहे. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची तैनाती किमान पातळीवर मर्यादित करावी, अशी विनंती त्यांनी निवडणूक आयोगाला केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.