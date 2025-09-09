मुंबई

Mumbai Fire: आगीपेक्षा धूर ठरला घातक! दहिसर आग दुर्घटना; इमारतीतील व्हेंटिलेशन आउटलेट बंद

Dahisar Building Fire: दहिसरला इमारतीत रविवारी दुपारी लागलेल्या आगीचा धूर व्हेंटिलेशन आउटलेट बंद असल्याने बाहेर निघू शकला नाही. त्यामुळे या घटनेत एका महिलेचा गुदमरून मृत्यू झाला.
Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दहिसरच्या न्यू जनकल्याण सोसायटीच्या २३ मजली एसआरए हायराइज इमारतीत रविवारी दुपारी लागलेल्या आगीत धुरामुळे एका वृद्ध महिलेचा गुदमरून मृत्यू झाला, तर दोन जण गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. व्हेंटिलेशन आउटलेट बंद असल्याने धूर बाहेर निघू शकला नाही. हा धूरच रहिवाशांसाठी जीवघेणा ठरला.

