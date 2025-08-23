Palghar News: भर पावसात गर्भवतीला घेऊन निघाली रुग्णवाहिका; वाटेतच कळा अन् डॉक्टरांनी घेतला निर्णय

सुमित पाटीलबोईसर : पालघर - मनोर रस्त्यावर गुरुवारी पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास मुसळधार पावसात १०८ रुग्णवाहिकेत सुमित्रा पाटील (२६) या महिलेने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. विशेष म्हणजे भर पावसातून या महिलेला घेऊन रुग्णवाहिका जात होती. मात्र, तिच्या प्रसूतीकळा वाढल्याने आणि पावसात रुग्णालय गाठण्यास वेळ लागू शकतो, हे लक्षात घेत रुग्णवाहिकेतील डॉक्टरांनी प्रसंगावधान राखत रस्त्याच्या कडेला थांबून सुखरूप प्रसूती केली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमित्रा भरत पाटील तामसई कासपाडा (ता. २१ ) या गरोदर महिलेला रात्री १२ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास प्रसूती (डिलिव्हरीसाठीच्या) वेदना सुरु झाल्या. त्यानंतर नातवाईकांनी रात्री १२.३० वाजता आशा ताईला कॉल केला. आशाताई १२.५०पर्यंत त्यांच्या घरी पोहोचल्या व १०२ ला दोन वेळेस कॉल केला, परंतु खूप पाऊस असल्यामुळे संपर्क झाला नाही. यानंतर त्यांनी १०८ला कॉल केला व ते २५ मिनिटांत पोहोचले आणि गर्भवती महिलेला तातडीने ॲम्ब्युलन्स मध्ये शिफ्ट केले..Vande Bharat: कोकणवासीयांना रेल्वेचा दिलासा! मुंबई-मडगाव ट्रेनचे डब्बे होणार दुप्पट .यादरम्यान, महिलेला ग्रामीण रुग्णालय मनोरला नेण्याचे नातेवाइकांनी म्हणताच ॲम्बुलन्स मनोरच्या दिशेने निघाली. मात्र महिलेला प्रसूती कळा आणखी तीव्र चालू झाल्याने ॲम्बुलन्स बाजूला लावून गाडीतच डॉक्टरांमार्फत नॉर्मल डिलिव्हरी करण्यात आली. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय मनोर येथे सुरळीत पोहचवले. तेथून uterine prolapse झाल्याने सदर मातेला पुढे संदर्भ सेवा देण्यात आली व खासगी हॉस्पिटल मनोर येथे अॅडमिट केले व मातेची व बाळाची परिस्थिती व्यवस्थित असल्याचे समोर आले आहे..प्राथमिक आरोग्य केंद्र मासवणच्या टीम आशाताई ह्यांनी येवढ्या पावसात देखील त्यांचा मातेच्या घरी भेट दिली. तसेच १०२/१०८ ला त्वरित संपर्क साधून त्वरित सेवेने मातेचा व बाळाचा जीव वाचवन्यात यशस्वी ठरले. मासवण आरोग्य केंद्र डॉ.जानवी यादव, पूजा शिंदे यांनी माहिती दिली..तामसई कास पडा येथे राहणाऱ्या सुमित्रा यांना रुग्णालयात नेण्यासाठी १०८ नंबरच्या रुग्णवाहिकेला कॉल आला. सफाळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असणाऱ्या डॉ. रुकसाना शेख यांना सोबत घेऊन रुग्णवाहिका मनोर रस्त्यावर आली. तामसई-मनोर रस्ता हा मुसळधार पावसामुळे पाण्याखाली गेल्याने बंद होता. त्यामुळे चालकाने रुग्णवाहिका मासवन प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दिशेने पुढे नेली. ती दोन-चार किलोमीटर पुढे गेल्यानंतर त्या महिलेला अधिक प्रसूतीकळा जाणवल्या. त्यामुळे चालक सचिन भोईर यांना गाडी रस्त्याच्या कडेला घेण्याच्या सूचना डॉक्टर शेख यांनी दिल्या..सगळेच नाही फक्त...; कोणते पक्षी V आकारात उडतात? उत्तर वाचून व्हाल थक्क.प्रसूतीची वेळ आल्याने डॉक्टर शेख यांनी प्रसंगावधान दाखवत त्या महिलेची यशस्वी प्रसूती केली. सुमित्रा हिने पहाटे २:३० मिनिटांनी एका गोंड्स मुलाला जन्म दिला. तसेच रात्री २ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास बाळाचा जन्म झाला असून बाळाचे वजन २.७३० ग्रॅम असल्याची माहिती डॉ. शेख यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.