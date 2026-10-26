मुंबई

Ulhasnagar News: रिक्षातच महिलेची प्रसूती, डॉक्टरांच्या तत्परतेने बाळाचा जन्म

Women Gives Birth In Rickshaw: उल्हासनगरमध्ये रिक्षेतच महिलेची प्रसूती झाल्याची घटना समोर आली आहे. डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे बाळाचा जन्म झाला आहे.
Women Gives Birth In Rickshaw

Women Gives Birth In Rickshaw

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उल्हासनगर : उल्हासनगर येथील शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर एका गर्भवती महिलेला तीव्र प्रसूतीवेदना सुरू झाल्या. अशा अत्यंत आणीबाणीच्या प्रसंगात तेथे उपस्थित असलेले पोलिस शिपाई सतीश करले मदतीला धावून आले. त्यांच्या प्रसंगावधानामुळे रिक्षातच या महिलेची सुखरूप प्रसूती झाली.

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