Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता महिलाही धडकणार, गौरी विसर्जनानंतर लढ्याला उतरणार!

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात उपोषणाचे शस्त्र उगारले आहे. त्यांच्या आंदोलनात महिला आंदोलकांची संख्या तुरळक दिसत आहे; मात्र गौरी विसर्जन झाल्यानंतर राज्यभरातील महिला आंदोलक आझाद मैदानावर धडकणार असल्याची माहिती महिला समन्वयकांनी दिली..आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील यांच्या पथकातील काही महिला आंदोलक सोडल्या, तर आंदोलनात महिलांची उपस्थिती नगण्य आहे. राज्यभरात जरांगे पाटील यांच्या आतापर्यंत झालेल्या आंदोलनात महिलांची संख्या मोठी असायची. मुंबईतील आंदोलनात मात्र महिला अद्याप दाखल झालेल्या नाहीत..Manoj Jarange: स्वतःला शिवरायांचे मावळे म्हणता अन्...; आंदोलकांचं महिला पत्रकारसोबत गैरवर्तन, पत्रकार संघटनेचं जरांगेंना इशारापत्र.राज्यभरात सध्या गणेशोत्सव सुरू आहे. तसेच आज गौराईचे आगमन झाले आहे. घराघरात गौरीपूजन केले जाते. त्यामुळेच मुंबईतील आंदोलनात अजून महिला मराठा आंदोलक उतरलेल्या नाहीत. गौरी विसर्जन झाल्यानंतर राज्यभरातील मराठा महिला आंदोलक मुंबईच्या दिशेने कूच करतील, अशी माहिती महिला समन्वयकांनी दिली..गौरी विसर्जनानंतर महिला आंदोलक येणार म्हणजे आंदोलनाला नवी ऊर्जा मिळेल. मराठा महिलांमुळे लढ्याला आणखी धार येईल.- स्वाती जाधव पाटील, महिला समन्वयक, लातूरआतापर्यंत महिलांची उपस्थिती कमी होती; पण गौरी विसर्जनानंतर महिलांचा मोठा जत्था आझाद मैदानावर दाखल झाल्यास चित्र बदलेल.- सरोज देशमुख, महिला समन्वयक, उमरखेडमराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत पुरुषांसह महिलादेखील एकत्र लढत आल्या. महिला सहभागी झाल्या की हा लढा सर्वसमावेशक होईल.- शोभा वागराळ, महिला समन्वयक, अंबड.बॉल पॉइंट पेनचा शोध कोणी लावला?.गेटवे ऑफ इंडिया भगवामयमराठा आरक्षण आंदोलनाचा झंझावात आता गेटवे ऑफ इंडियापर्यंत पोहोचला. आझाद मैदानात प्रचंड गर्दी उसळल्याने रविवारी (ता. ३१) शेकडो आंदोलक कुलाब्याकडे वळले. भगव्या शाली आणि फेटे घातलेले आंदोलक गेटवे ऑफ इंडियावर दाखल होताच परिसर भगवामय झाला. मराठा आंदोलकांनी रविवारी गेटवे ऑफ इंडियाकडे कूच केली. यामुळे मरीन ड्राईव्हप्रमाणेच गेटवे ऑफ इंडियावर भगवे वादळ धडकल्याचे दिसले..शेकडोंच्या संख्येने आंदोलक गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात दाखल झाले. परिसरात भगव्या पोशाखातील आंदोलकांची लाट उसळली होती. 'आरक्षण आमच्या हक्काचं', 'मराठा समाज एकदिलाने लढतोय' अशा घोषणांनी गेटवे परिसर दणाणून गेला. पावसाचा जोर वाढल्यानंतर सायंकाळी आंदोलकांनी पुन्हा आझाद मैदानाची वाट धरली..गेटवेवरचा मराठा जल्लोष अविस्मरणीय होता. आमच्या भावना जगभरात पोहोचवायच्या आहेत. इतक्या ऐतिहासिक ठिकाणी समाजाची एकता पाहून डोळे पाणावले.- हनुमंत माने, आंदोलकइतक्या मोठ्या संख्येने आलेले आंदोलक पाहून थक्क झालो. आझाद मैदान आता अपुरे पडत आहे. आता गेटवे ऑफ इंडियाचा परिसर घोषणांनी दणाणून गेला आहे.- अनिल सोंडगे, आंदोलकआरक्षणाच्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर भारून गेला. गेटवे ऑफ इंडियासमोरचा आवाज महाराष्ट्राच्या इतिहासात कायम लक्षात राहील.- बाबूराव पाटील-बिडकर, आंदोलक.