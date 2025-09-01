मुंबई

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता महिलाही धडकणार, गौरी विसर्जनानंतर लढ्याला उतरणार!

Manoj Jarange Patil Agitation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केले असून गौरी विसर्जनानंतर महिला आंदोलकही आझाद मैदानावर धडकणार असल्याची माहिती महिला समन्वयकांनी दिली.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात उपोषणाचे शस्त्र उगारले आहे. त्यांच्या आंदोलनात महिला आंदोलकांची संख्या तुरळक दिसत आहे; मात्र गौरी विसर्जन झाल्यानंतर राज्यभरातील महिला आंदोलक आझाद मैदानावर धडकणार असल्याची माहिती महिला समन्वयकांनी दिली.

