Boisar News : बोईसर तारापूर एमआयडीसीतील विराज कंपनीत टायरचा स्फोट; कामगाराचा जागीच मृत्यू

- सुमित पाटीलबोईसर - बोईसर तारापूर औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसीतील) विराज प्रोफाइल कंपनीत सोमवारी (ता. २५) घडलेल्या घटनेने पुन्हा एकदा औद्योगिक सुरक्षेच्या व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कंपनी परिसरात टायर ब्लास्ट होऊन एका कामगाराचा जागीच मृत्यू झाला. अचानक झालेल्या या स्फोटामुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..बोईसर-तारापूर एमआयडीसी परिसरात कामगार सुरक्षेचाप्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बोईसर उड्डाणपुलाजवळील विराज कंपनीमध्ये सोमवारी (ता. २५) रात्रीच्या सुमारास घडलेल्या अपघातात टायरची हवा भरत असताना झालेल्या स्फोटामुळे कामगाराचा जागीच मृत्यू झाल्याने कामगार वर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहे.घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या आतमध्ये असलेल्या टायर दुकानात कंपनीच्या ट्रकच्या टायरमध्ये हवा भरण्याचे काम सुरू असताना अचानक टायरचा स्फोट होवून टायरची लोखंडी रिंग डोक्याला लागली या स्फोटात संबंधित कामगार गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात कामगार व नागरिकांची गर्दी झाली आहे..अपघाताची माहिती मिळताच बोईसर पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले असून मृत कामगाराची ओळख मुजाहिद शेख अशी झाली आहे. दरम्यान, या घटनेबाबत अधिक तपास बोईसर पोलिस करत आहेत.दोनच दिवसांपूर्वी तारापूर एमआयडीसीत झालेल्या वायुगळती दुर्घटनेत चार कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच पुन्हा एकदा कामगार सुरक्षेअभावी मृत्यू झाल्याची घटना घडल्याने परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिक व कामगार संघटनांनी प्रशासनाकडे कामगारांच्या सुरक्षेबाबत गांभीर्याने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.