मुंबई

Mumbai News: मुंबईत जागतिक दर्जाचे मरीना उभारणार, ९२३ कोटींचा प्रकल्पाची घोषणा; सुरक्षिततेला प्राधान्य

World-class Marina : मुंबईत जागतिक दर्जाचे मरीना उभारण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक कंपन्यांना १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत निविदा सादर करता येणार आहेत.
Mumbai World-class Marina Project

Mumbai World-class Marina Project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईत जागतिक बंदर प्राधिकरणाने (एमपीए) जागतिक निविदा प्रसिद्ध केली आहे. व्हिक्टोरिया डॉक येथे 'विकसित भारत मुंबई मरीना' हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ९२३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. इच्छुक कंपन्यांना १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत निविदा सादर करता येणार आहेत.

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