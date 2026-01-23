मुंबई

Mumbai Crime: धक्कादायक! पोलिसाच्या मुलालाच लक्ष्य, गल्लीतून समुद्राकडे नेले अन्...; वरळीत नेमके काय घडले?

Worli News: वरळीत पोलिसाच्या ५ वर्षांच्या मुलासोबत धक्कादायक प्रकार घडल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील उपनगरात मुलं बेपत्ता होण्याच्या घटना घडत असल्याचे समोर येत होते. अशातच आता मुंबईत पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या मुलाचेच अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

