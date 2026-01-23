Mumbai Crime: धक्कादायक! पोलिसाच्या मुलालाच लक्ष्य, गल्लीतून समुद्राकडे नेले अन्...; वरळीत नेमके काय घडले?

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील उपनगरात मुलं बेपत्ता होण्याच्या घटना घडत असल्याचे समोर येत होते. अशातच आता मुंबईत पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या मुलाचेच अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, वरळी पोलीस कॅम्प परिसरात ही घटना घडली आहे. एक व्यक्ती मुंबई पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्याच पाच वर्षांच्या मुलाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र मुलाच्या आईची सतर्कता आणि स्थानिक नागरिकांच्या तत्परतेमुळे आरोपीचा डाव फसला. यामुळे पोलिसांनी आरोपी लक्ष्मण कालू चौधरी (५५) याला अटक केली असून तो साकीनाका परिसरातील रहिवासी असल्याचे समोर आले आहे..खून, आरोप आणि विजय...! बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेचा पहिला आमदार कसा निवडून आणला होता? जाणून घ्या शिवसेनेच्या उदयाची कहाणी....नेमके काय घडले?कुलाबा पोलीस ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) सचिन तावरे हे त्यांची पत्नी कोमल सचिन तावरे (३३) आणि ५ वर्षीय मुलासोबत वरळी पोलीस कॅम्पमध्ये राहतात. बुधवार (ता. २१) रोजी सायंकाळी ६ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास सचिन तावरे यांचा मुलगा शेजारच्या मुलीसोबत (वय ८) जवळच्या दुकानात नाश्ता आणण्यासाठी गेला होता. त्यांनतर थोड्याच वेळात आठ वर्षांची मुलगी घाबरलेल्या अवस्थेत घरी परत येत कोमल तावरे यांना त्यांच्या मुलाला कोणीतरी जबरदस्तीने घेऊन जात असल्याची माहिती दिली..त्यांनतर मुलाच्या आईने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली असता ५० ते ५५ वर्षांचा एक व्यक्ती त्यांच्या मुलाला अरुंद गल्लीमधून ओढत समुद्राच्या दिशेने घेऊन जात असल्याचे दिसून आले. यानंतर महिलेने आरडाओरडा करताच आजूबाजूचे स्थानिक नागरिक घटनास्थळी दाखल होत आरोपीच्या तावडीतून मुलाची सुटका केली..७५ मिनिटांचा प्रवास आता २५ मिनिटांत! नाहूर ते ऐरोली थेट कनेक्टिव्हिटी; ठाणे–मुंबई अंतर कमी होणार, केबल-स्टेड पूल कसा असेल?.दरम्यान, घटनास्थळी दाखल झालेल्या एका स्थानिकाने मुंबई पोलीस नियंत्रण कक्षाला या घटनेची माहिती दिली. त्यांनतर अवघ्या काही क्षणात वरळी पोलिसांची टीम घटनास्थळी पोहोचून आरोपीला ताब्यात घेतले. त्याचबरोबर मुलाला सुरक्षितरित्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले. वरळी पोलिसांनी आरोपीविरोधात अपहरणाच्या प्रयत्नाशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच या प्रकरणामागे आरोपीचा नेमका उद्देश काय होता आणि तो वरळी पोलीस कॅम्प परिसरात कसा पोहोचला, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.