यंदा महामार्गावरील रस्ते अपघातात घट, सुमारे 8 हजार कमी अपघात

मुंबई: भरधाव वेग, खड्डे, ओव्हरटेक आणि बेजबाबदारपणे वाहन चालवल्याने महामार्गावरील रस्ते अपघातांमध्ये गेल्या वर्षी वाढ झाली होती. तर अपघाती मृत्यूचे प्रमाण सुद्धा जास्त होते. मात्र यावर्षी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तब्बल सुमारे 8 हजार अपघात घट झाली आहे. मृत्यूच्या प्रमाणावरही परिणाम झाला आहे. राज्यातील महामार्गावर गेल्या वर्षी वाहनांच्या रस्ते अपघाताच्या आकडेवारीत वाढ झाली आहे. भरधाव वेग, नियम मोडणे, ओव्हरटेक करणे या अपघाताला कारणीभूत ठरल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान अपघाताच्या आकडेवारीत घट झाली आहे. गेल्यावर्षी जानेवारी ते जूनपर्यंत अपघातामध्ये वाढ होती. त्यानंतर जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान अपघाताची संख्या घटली. त्यातुलनेत यावर्षी कोरोना काळामुळे जानेवारी ते मार्च अपघाताची संख्या जास्त होती. मात्र त्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत घट होऊन पुन्हा ऑक्टोबरमध्ये अपघात वाढल्याचे दिसून येत आहे. अधिक वाचा- एमएचटी-सीईटी 2020 परीक्षेचा निकाल जाहीर मात्र, एकूणच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सुमारे 8 हजार अपघात कमी झाले, त्यामूळे अपघाती मृत्यू आणि गंभीर जखमी होण्याची संख्येत ही घटली आहे. कोरोना काळामुळे महामार्गांवर वाहनांची संख्या कमी होती. त्यामुळेच हे अपघात कमी झाल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. मात्र अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी होणे सुद्धा दिलासादायक असल्याचे लोहमार्ग पोलिसांनी सांगितले आहे. महिने - वर्ष 2019 एकूण अपघात/एकूण मृत्यू जानेवारी 3245 / 1235 फेब्रुवारी 2795 / 1145 मार्च 3030 / 1178 एप्रिल 2760 / 1120 मे 3228 / 1306 जून 2806 / 1085 जुलै 2555 / 984 ऑगस्ट 2405 / 857 सप्टेंबर 2248 / 784 ऑक्टोबर 2201 / 815 एकूण 27273 /10509 अधिक वाचा- पश्चिम रेल्वे मार्गावर फुकट्यांकडून तब्बल एक कोटींची वसूली वर्ष 2020 एकूण अपघात / एकूण मृत्यू जानेवारी 2948 /1157 फेब्रुवारी 2821 / 1161 मार्च 2282 / 943 एप्रिल 576 / 300 मे 1335 / 678 जून 1763 / 916 जुलै 1596 / 752 ऑगस्ट 1873 / 884 सप्टेंबर 1948 / 891 ऑक्टोबर 2410 / 1065 एकूण 19552 / 8747 -------------------------------- (संपादन- पूजा विचारे) This year reduction in road accidents highways with about 8 thousand fewer accidents

