"मी सबकॉन्शस माईंडने निर्णय घेतला" ; घायवळ शस्त्र परवाना प्रकरणावर गृहराज्यमंत्रींचं वक्तव्य; वशिला नेमका कुणाचा होता?

ठाकरे सेनेचे नेते अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेत घायवळ प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर गंभीर आरोप केले. पुण्यातील गोळीबार प्रकरणानंतर फरार गुंड निलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन घायवळ यांना योगेश कदम यांच्या शिफारशीमुळे शस्त्र परवाना देण्यात आला होता. त्यामुळे योगेश कदम यांच्यावर सर्व स्तरातून टीका होत आहे..अनिल परब म्हणाले, "पुणे जिल्ह्यात अनेक गँग कार्यरत आहेत आणि यांना सरकारचं पाठबळ आहे. निलेश घायवळ सरकारच्या हातावर तुरी देऊन पसार झाला. त्याचा भाऊ सचिन घायवळ याच्यावर खून, खंडणी, खुनाचा प्रयत्न असे गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही त्याला शस्त्र परवाना देण्यात आला.".Anil Parab : कदमांविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा करणार, अनिल परब यांचे प्रत्युत्तर; त्यांची 'नार्को' चाचणी करावी.योगेश कदम काय म्हणाले?"शस्त्र परवाना देताना तो संबंधित पोलीस आयुक्तांच्या सहीने दिला जातो. मी या खुर्चीवर बसल्यापासून गुन्हे दाखल असलेल्या कोणालाही परवाना दिलेला नाही. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देण्याचं काम आम्ही कधीच केलं नाही. मी लवकरच सविस्तर पत्रकार परिषद घेणार आहे," असे योगेश कदम म्हणाले..ते पुढे म्हणाले, "जेव्हा अपील केली जाते तेव्हा ती वैयक्तिक स्वरूपाची असते. सचिन घायवळवर १५ ते २० वर्षांपूर्वी गुन्हे दाखल होते. २०१९ मध्ये न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले. हे सगळं लक्षात घेऊन मी *कॉन्शस माईंडने* (जाणीवपूर्वक) हा निर्णय घेतला," असे योगेश कदम म्हणाले..वशिला नेमका कुणाचा होता?सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्यावरून भाजप नेते राम कदम यांच्यावरही आरोप होत आहेत. रोहित पवार आणि रविंद्र धंगेकर यांनी या प्रकरणावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचे व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहेत..याबाबत योगेश कदम यांचे वडील रामदास कदम यांनीही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "विधिमंडळात असलेल्या एका मंत्र्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्तीने योगेश कदम यांना सांगितल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्या नेत्याचे नाव आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे. त्यांच्या शिफारसीनंतरच हा निर्णय घेण्यात आला," असा गंभीर आरोप रामदास कदम यांनी केला..Ramdas kadam : रामदास कदम यांचा आणखी एक खळबळजनक दावा, थेट उद्धव ठाकरेंना आव्हान .