"मी सबकॉन्शस माईंडने निर्णय घेतला" ; घायवळ शस्त्र परवाना प्रकरणावर गृहराज्यमंत्रींचं वक्तव्य; वशिला नेमका कुणाचा होता?

Yogesh Kadam Clarifies on Ghaywal Weapon License Case: Political Storm in Maharashtra Intensifies : अनिल परब यांचे कदमांविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा; शस्त्र परवाना प्रकरणात नवा वाद
ठाकरे सेनेचे नेते अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेत घायवळ प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर गंभीर आरोप केले. पुण्यातील गोळीबार प्रकरणानंतर फरार गुंड निलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन घायवळ यांना योगेश कदम यांच्या शिफारशीमुळे शस्त्र परवाना देण्यात आला होता. त्यामुळे योगेश कदम यांच्यावर सर्व स्तरातून टीका होत आहे.

