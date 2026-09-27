मुंबई

Thane News: ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षकावर हल्ला, सिमेंटच्या विटेने डोक्यावर प्रहार; उपचारापूर्वीच मृत्यू

Thane Crime: पान टपरी बंद करण्यास सांगितल्यामुळे संतापलेल्या तरूणाने पोलीस उपनिरीक्षकावर हल्ला केल्याची घटना घडली. या घटनेत पोलिसाचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.
Crime

Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : पान स्टॉल बंद करण्यास सांगितल्याचा राग मनात धरून एका तरुणाने पोलिस उपनिरीक्षकाच्या डोक्यात सिमेंटची वीट मारल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. २५) चितळसर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

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