Thane News: ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षकावर हल्ला, सिमेंटच्या विटेने डोक्यावर प्रहार; उपचारापूर्वीच मृत्यू

ठाणे : पान स्टॉल बंद करण्यास सांगितल्याचा राग मनात धरून एका तरुणाने पोलिस उपनिरीक्षकाच्या डोक्यात सिमेंटची वीट मारल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. २५) चितळसर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. .पोलिस उपनिरीक्षक किसन कमलाकर भोईर या हल्ल्यात (५६) गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पोलिसांनी गांधीनगर येथील सराईत गुन्हेगार राजू प्रेमकुमार वाल्मिकी (३०) याला याप्रकरणी अटक केली. तसेच न्यायालयाने त्याला १ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली..Mumbai News: मुंबईतील शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी, आरोपी ताब्यात; घटनेने राजकारणात खळबळ .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २४ सप्टेंबर रोजी रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास भोईर गस्त घालत होते. या वेळी एका पान स्टॉलजवळ गर्दी झाल्याने त्यांनी चालकाला विहित वेळेत दुकान बंद करण्याबाबत समज दिली. याच वेळी तेथे राजू गोंधळ घालत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. पोलिसांनी त्याला शांतता राखण्याची सूचना केली, मात्र त्याने पोलिसांशी हुज्जत घालण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन वाहनात बसविले..Mumbai: राम मंदिर परिसरात दुर्घटना! सार्वजनिक शौचालयात केमिकल गळती; उग्र वासाने गुदमरून दोघांचा मृत्यू.वाहनात बसल्यानंतर राजूने भोईर यांना मारहाण करत गाडीतून पलायन केले. त्याचा पाठलाग करण्यासाठी भोईर वाहनातून खाली उतरले. ते त्याच्या मागे धावत असताना राजूने त्यांच्या डोक्यात सिमेंटची वीट मारली. आरोपीला अटक करण्यात आली असून, तसेच तो सराईत गुन्हेगार असल्याचे ठाणे शहराचे अप्पर पोलिस आयुक्त अशोक दुधे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.