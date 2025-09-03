Thane Crime: शिंदेसेना कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या! जुन्या वादाच्या रागात भर रस्त्यात हत्याकांड; व्हिडिओ व्हायरल

ठाणे : दोन कुटुंबातील वन जमिनीवरील जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शिवीगाळ आणि हाताबुक्कीनंतर संतोष पवार नामक तरुणाने दोघांच्या अंगावर गाडी घालून विठ्ठल गायकर या तरुणाला त्या गाडीखाली चिरडले. या घटनेत विठ्ठल या तरुणाचा मृत्यू झाला असून तक्रारदार शंकर वरठे हे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकाला श्रीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तर, मयत हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिंदे सेना गटाचा कार्यकर्ता आहे. तसेच ही घटना मंगळवारी रात्री वागळे इस्टेट रोड नंबर २७ येथे घडली आहे..ठाण्याच्या वागळे इस्टेट, रोड नंबर २८ जुना गाव येथील तक्रारदार शंकर वरठे (५२) हे त्यांचा मामा भाऊ बाबू बरफ आणि मित्र वसंत टोकरे तसेच मयत विठ्ठल गायकर असे चौघे जण २ सप्टेंबर रोजी रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास वागळे इस्टेट रोड नंबर २७ येथील हॅप्पी मॅन पुतळ्याचे समोर चहा पिण्यासाठी आले होते. याचदरम्यान त्याच परिसरात राहणारे आणि ओळखीचे असलेले संतोष पवार, महेश पवार, अमित पवार आणि महेश पाटील हे चौघे आले. त्या चौघांनी जुन्या भांडणाच्या वादातून वसंत आणि बाबू या दोघांना शिवीगाळ करून हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली..लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी! सामान्यांची रेटारेटी, तर व्हीआयपी गेटवर आमदार पत्र धारकांची झुंबड.यावेळी गाडीत बसलेल्या संतोष याने रागामध्ये जोरात गाडी चालवून समोर उभा असलेल्या मयत विठ्ठल गायकर यास जोरात धडक देऊन खाली पाडले. तसेच त्याच्या अंगावरून दोन-तीन वेळेस मागेपुढे गाडी करून त्याला जीवे ठार मारले. तर, विठ्ठल गायकर याला वाचवण्यासाठी गेलेले तक्रारदार शंकर वरठे यांनाही जीवे ठार मारण्याचा उद्देशाने संतोष याने गाडी त्यांच्या अंगावर चढवून त्यांना जखमी करून संतोष हे गाडी घेऊन पसार झाला..दरम्यान, गंभीररित्या जखमी झालेल्या विठ्ठल याला उपचारार्थ ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात नेल्यावर तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. तसेच तक्रारदार यांच्या छातीला आणि पायाला दुखापत झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..भव्य गणपती विसर्जन पाहण्यासाठी मुंबईतील 'ही' ठिकाणे आहेत बेस्ट.याप्रकरणी श्रीनगर पोलीस ठाण्यात चौघांविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ अधिनियम कलम १०३ (१), १०९ (१), ११५ (२) आणि ३(५) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच त्या चौघांपैकी एकाला ताब्यात घेतल्याची माहिती श्रीनगर पोलिसांनी दिली. याप्रकरणी पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.