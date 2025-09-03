मुंबई

Thane Crime: शिंदेसेना कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या! जुन्या वादाच्या रागात भर रस्त्यात हत्याकांड; व्हिडिओ व्हायरल

Crime News: दोन कुटुंबातील वन जमिनीवरील जुन्या वादातून शिंदे शिवसेना कार्यकर्त्याची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
Updated on

ठाणे : दोन कुटुंबातील वन जमिनीवरील जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शिवीगाळ आणि हाताबुक्कीनंतर संतोष पवार नामक तरुणाने दोघांच्या अंगावर गाडी घालून विठ्ठल गायकर या तरुणाला त्या गाडीखाली चिरडले. या घटनेत विठ्ठल या तरुणाचा मृत्यू झाला असून तक्रारदार शंकर वरठे हे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकाला श्रीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तर, मयत हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिंदे सेना गटाचा कार्यकर्ता आहे. तसेच ही घटना मंगळवारी रात्री वागळे इस्टेट रोड नंबर २७ येथे घडली आहे.

