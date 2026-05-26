Thane Crime: ‘प्रेम’ बनलं सापळा! १४० हून अधिक तरुणींची फसवणूक; ‘लव्ह स्कॅम’चा मास्टरमाइंड अटकेत

डोंबिवली: सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणींशी मैत्री करून त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या आदर्श म्हात्रे या भामट्याला मानपाडा पोलिसांनी अटक केली आहे. फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरून संपर्क साधत विश्वास संपादन करणे, प्रेमसंबंध प्रस्थापित करणे आणि त्यानंतर संबंधित तरुणींच्याच नावावर बँकांकडून लाखो रुपयांचे कर्ज काढून फरार होणे, असा आरोपीचा कार्यपद्धतीचा धक्कादायक प्रकार तपासात उघड झाला आहे..आदर्श म्हात्रे हा मूळचा पनवेल परिसरातील रहिवासी असून यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये त्याला नवी मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र, जामिनावर सुटल्यानंतर त्याने पुन्हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांना लक्ष्य केल्याचे समोर आले आहे. पोलिस तपासात आरोपीने तब्बल १४० हून अधिक तरुणींना आपल्या जाळ्यात ओढल्याची माहिती समोर आली असून ही आकडेवारी पाहून पोलिस प्रशासनही चक्रावून गेले आहे..या प्रकरणात आतापर्यंत ११ पीडित महिला आणि तरुणींनी पुढे येत अधिकृत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. विशेष म्हणजे आरोपीच्या जाळ्यात अडकलेल्या बहुतांश महिला उच्चशिक्षित असून त्या कॉर्पोरेट, बँकिंग, आर्थिक तसेच विविध व्यावसायिक क्षेत्रांत उच्च पदांवर कार्यरत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे..नवी मुंबई पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याच्या फसवणुकीच्या बातम्या माध्यमांमध्ये झळकताच डोंबिवलीतील एका तरुणीने धाडस दाखवत मानपाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मानपाडा पोलिसांनी तत्काळ हालचाली करत आरोपी आदर्श म्हात्रे याला ताब्यात घेत अटक केली..दरम्यान, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केले आहे. अनोळखी व्यक्तींशी आर्थिक व्यवहार टाळावेत, वैयक्तिक माहिती सहज शेअर करू नये आणि संशयास्पद प्रकार आढळल्यास तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.