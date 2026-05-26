Thane Crime: ‘प्रेम’ बनलं सापळा! १४० हून अधिक तरुणींची फसवणूक; ‘लव्ह स्कॅम’चा मास्टरमाइंड अटकेत

Social Media Love Scam: सोशल मीडियावरून एका तरुणाने १४० हून अधिक तरुणींना फसवल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी आरोपीला ताब्यात घेत अटक करण्यात आली आहे.
शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली: सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणींशी मैत्री करून त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या आदर्श म्हात्रे या भामट्याला मानपाडा पोलिसांनी अटक केली आहे. फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरून संपर्क साधत विश्वास संपादन करणे, प्रेमसंबंध प्रस्थापित करणे आणि त्यानंतर संबंधित तरुणींच्याच नावावर बँकांकडून लाखो रुपयांचे कर्ज काढून फरार होणे, असा आरोपीचा कार्यपद्धतीचा धक्कादायक प्रकार तपासात उघड झाला आहे.

