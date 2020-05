धारावीत 'या' वयोगटातील रुग्णांचे प्रमाण सर्वाधिक! वाचा ही चिंताजनक माहिती आली समोर

मुंबई ः धारावीत कोरोना बाधितांची संख्या पाचशेपार झाला आहे. त्यातही चिंतेची बाब म्हणजे यातील प्रामुख्याने लागण युवकांना झाली आहे तसेच धारावातील रुग्ण असलेल्या वस्त्या वाढत आहेत. अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा धारावीतील आकडेवारीचा अभ्यास सुरु आहे. त्यानुसार एक मेपर्यंतच्या रुग्णात 21 ते 40 वयोगटात सर्वाधिक 172 रुग्ण आहेत, त्याचबरोबर 41 ते 50 वयोगटात 85 आहेत. 51 ते 60 वयोगटात 69 तर 60 वर्षावरील 53 आहेत. दहा ते वीस वयोगटातील 27 तर दहा वर्षापेक्षा कमी मुला-मुलींची संख्या सहा आहे. याहून चिंतेची बाब म्हणजे अनेक कामासाठी या भागातील युवा जास्त बाहेर पडत आहेत. तसेच ते घरात थांबण्यास तयार नाहीत आणि त्याच गटातील रुग्णच जास्त आहेत, याकडे अभ्यासक लक्ष वेधतात.

धारावीतील किमान 19 हजार लोक फूड पॅकेटस्् घेण्यासाठी बाहेर जातात. ते समजू शकते, पण लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन न केलेल्यात युवकांची संख्याच जास्त आहे. मात्र स्थानिक नेते हे मान्य करण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या मते पुरेशी चाचणी होत नसल्याने कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा धारावीत 13 एप्रिलला 50 कोरोना रुग्ण होते, तर 17 एप्रिलला शंभरीपार केले. 26 एप्रिलला हीच संख्या 275 होती तर आता तीन मे रोजी हाच आकडा पाचशेपर्यंत गेला. धारावीत कुटुंबातील एक किंवा दोघेच कोरोनाची बाधा झालेले 232 रुग्ण आहेत, तर एकाच कुटुंबातील कीमान तीन ते चार असतील असे 186 रुग्ण आहेत. त्यातच दहा वर्षाखालील मुले मुली आहेत. धारावीतील वस्त्यांनुसार रुग्णांचा आढावा घेतल्यास मुकुंद नगर सर्वाधिक प्रभावीत आहे. तिथे 39 रुग्ण आहेत. त्याखालोखाल कुंची कर्वेनगर, कुंभारपाडा, साठ फूट रोड एरिया, राजीव गांधी नगर आहेत. दरम्यान, नवी नगर, संजय चाळ, टाटा कॉलनी, बस्वेश्वर नगर, संगम गल्ली, अण्णा नगर या नव्या वस्त्यात रुग्ण आढळले आहेत.

