एकत्र राहण्याच्या आणाभाका, २ वर्ष शरीरसंबंध ठेवले, तरुणीनं लग्नाचा तगादा लावताच तरुणाचं धक्कादायक कृत्य

नवी मुंबई : बदलापूर येथे राहणाऱ्या एका तरुणाने पनवेल येथे राहणाऱ्या तरुणीला लग्नाचे अमिष दाखवून तिच्यावर दोन वर्षे लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर पीडित तरुणीला तिच्या जातीवरुन शिवीगाळ करुन तिच्यासोबत लग्न करण्यास नकार दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे..तुर्भे पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपी तरुणाविरोधात बलात्कारासह ऍट्रोसिटी ऍक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी तरुणाच्या आजोबाने देखील पीडित तरुणीला फोनवरुन जातीवाचक शिवीगाळ केल्याने आजोबाला देखील या गुन्ह्यात सहआरोपी करण्यात आले आहे..या प्रकरणातील २५ वर्षीय पीडित तरुणी पनवेलमध्ये राहण्यास असून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणारा आरोपी आनंद शर्मा (२४) हा तरुण बदलापूर येथे राहण्यास आहे. पीडित तरुणी व आरोपी या दोघांमध्ये मागील दोन वर्षापासून प्रेमसंबध सुरु होते. .Raigad News: तुटलेल्या बोटी अन्..., जलप्रवास, बंदरामध्ये प्रवाशांची कुचंबना; सेवा अद्यावत करण्याची मागणी.या कालावधीत आरोपीने पीडित तरुणीला लग्नाचे अमिष दाखवून तिचा विश्वास संपादन करुन तिच्यावर अनेकवेळा लैंगिक अत्याचार केले. आरोपीने पीडित तरुणीचा गत दोन वर्षे उपभोग घेतल्यानंतर त्याने पीडित तरुणी ही खालच्या जातीची असल्याचे सांगून तिला शिवीगाळ केली. तसेच तिच्यासोबत लग्न करण्यास नकार दिला..त्याचप्रमाणे आरोपी आनंद शर्मा याच्या आजोबाने देखील फोनवरुन पीडित तरुणीला जातीवाचक शिवीगाळ करुन तिचा अपमान केला. या प्रकारानंतर पीडित तरुणीने तुर्भे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. .जगातील पहिली छत्री कुठे बनवली गेली? इतिहास किती जुना आहे?.त्यानुसार पोलिसांनी आनंद शर्मा याच्याविरोधात बलात्कारासह ऍट्रोसिटी ऍक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. या गुह्यात आरोपी आनंद शर्मा यांना देखील सहआरोपी करण्यात आले असून अद्याप या प्रकरणात कुणालाही अटक करण्यात आली नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.