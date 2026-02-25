तीन वेळा डेडलाईन… तरीही योजना कागदावरच का? 'झिरो प्रिस्क्रिप्शन’चा अर्थसंकल्पात स्पष्ट उल्लेख नाही!

मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांसाठी सर्व महत्त्वाची औषधे कोणत्याही समस्येविना उपलब्ध व्हावीत यासाठी झिरो प्रिस्क्रिप्शन योजना राबविण्याचा निर्णय घोषित केला होता. मात्र, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात झिरो प्रिस्क्रिप्शन चा समर्पित उल्लेख करण्यात आलेला नाही. झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी’ साठी तीन वेळा डेडलाईन देण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात ही योजना राबविताना पालिका आणि केंद्रीय खरेदी खाते यांच्यात ताळमेळ होत नसल्याचे चित्र आहे..अर्थसंकल्पानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आयुक्त भूषण गगराणी यांनी यावर सांगितले की, अनुसूचित औषधांच्या यादीतील ९७९ औषधांची खरेदी पूर्ण झाली आहे, तर १९८ औषधांसाठी टेंडरला प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा काही कारणांमुळे ती प्रक्रिया रद्द करावी लागली. ज्या औषधांसाठी प्रतिसाद मिळत नाही, त्यासाठी पुन्हा टेंडर काढण्याची कार्यवाही सुरू असते. ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. .Palghar: पालघरकरांचे हाल! तारापूर परिसरात हवेची गुणवत्ता ढासळली, विविध आजारांमुळे स्थानिक बेजार .झिरो प्रिस्क्रिप्शन’ संकल्पनेअंतर्गत १२ शेड्यूल तयार करण्यात आले होते. त्यापैकी ११ शेड्यूल औषधांशी संबंधित असून एक शेड्यूल इम्प्लांट्सशी निगडित आहे. इम्प्लांट्समध्ये विविधता आणि स्पेसिफिकेशन्समध्ये एकरूपता नसल्यामुळे त्या शेड्यूलची अंमलबजावणी अधिक जटिल ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे, इतर ११ शेड्यूल्स ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने राबवण्यात येत आहेत..तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये झिरो प्रिस्क्रिप्शन पोलिसी जाहिर केली होती. या धोरणात १२ शेड्यूल्स समाविष्ट करण्यात आले. त्यातील लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन आणि गॅस यांच्यावर रेड सर्क्युलरद्वारे पाच वर्षांसाठी अंमलबजावणी झाली. मात्र, उर्वरित औषधे आणि उपकरणे अद्याप प्रक्रियेत अडकल्याचे वारंवार सांगितले जात होते. या योजनेसाठी जवळपास ४ हजार वस्तूंसाठी महाटेंडरही काढले होते. या टेंडरमधील जटिलतेमुळे अद्याप केवळ ५० ते ६० टक्के वस्तूंवरच बोली मिळाल्याचा सांगितले गेले. महापालिकेकडून ५० रेड सर्क्युलर जारी झाले असून आणखी २०० ते २५० लवकरच काढण्याचा दावा केला जात आहे..Money Lending Law: महाराष्ट्रातील सावकार अडचणीत येणार! कायद्यात मोठा बदल होणार; महाराष्ट्र सरकार महत्त्वाचं पाऊल उचलणार.तसेच महापालिकेचा दावा आहे की प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि दवाखान्यांमध्ये ही पॉलिसी लागू आहे. मात्र मोठ्या रुग्णालयांत अजूनही रुग्णांना महागडी औषधे बाहेरून खरेदी करावी लागत आहेत. बाहेरील रुग्णांना ही सुविधा न मिळाल्याने पेच निर्माण झाला आहे. आपली चिकित्सा’ योजनेत तपासण्या मोफत होत असल्या तरी औषधांचा तुटवडा आणि उपकरणांच्या समस्यांमुळे रुग्णांना दिलासा मिळालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.