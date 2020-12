आता गुन्हेगारांची खैर नाही ! गंभीर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी मुंबई पोलिसांचे ऑपरेशन ऑलआऊट पार्ट 2

मुंबई, ता. 24 : गंभीर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी महिन्याभरात दुसऱ्यांदा ऑपरेशन ऑल आऊट राबवले असून त्यात मुंबई पोलिसांचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. या कारवाईत 1448 सराईत गुन्हेगारांची तपासणी करण्यात आली. तसेच 33 गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच अंमली पदार्थ विरोधी कायद्याअंतर्गत 53 प्रकरणं दाखल करण्यत आली आहे. गुन्हेगार आणि बेकायदेशीर कारवायांविरोधात सक्रिय मोहिम राबविण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी 23 डिसेंबरच्या मध्यरात्री सर्वत्र ऑल आऊट ऑपरेशन केले. सह पोलिस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था ) विश्वास नांगरे पाटील व इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांच्या नेतृत्वात सर्व मुंबई पोलिस ठाण्यात ही कारवाई पार पाडली. सर्व 5 प्रादेशिक विभागांचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, सर्व 13 परिमंडळ विभागांचे पोलिस उपायुक्त, सर्व विभागांचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त, सर्व पोलिस ठाण्यांचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आपापल्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहिले आणि त्यांनी ऑपरेशनचे वैयक्तिक निरीक्षण केले. प्रत्येक पोलिस ठाण्यांमधुन जास्तीत जास्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले होते. हेही वाचा : प्रेमात आड येणाऱ्या मित्राचा काढला होता काटा, तब्बल 6 महिन्यानंतर मित्रासह साथीदाराला अटक प्रत्येक कार्य करण्यासाठी समर्पित वैयक्तिक टिमसह अभिलेखावरील गुन्हेगारांची तपासणी, संशयास्पद व्यक्ती व क्रियांसाठी हॉटेल्स, लॉजेस आणि मुसाफिरखानांची तपासणी, संशयास्पद व्यक्ती किंवा वस्तू जसे की शस्त्रे, ड्रग्स, म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू, शोधण्यासाठी नाकाबंदीचे व कोम्बिंग ऑपेरशन चे आयोजन, फरार आणि पाहिजे व्यक्तींना अटक करणे, प्रलंबित अजामीनपात्र वॉरंट आणि स्थायी वॉरंटची बजावणी, अवैध दारू, जुगार अशा बेकायदेशीर क्रियांवर कारवाई, पोलिस दृश्यमानता वाढविण्यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या आणि संवेदनशील भागात पायी गस्त ही कामे या ऑपरेशन अंतर्गत हाती घेण्यात आली होती. गंभीर गुन्हयातील अभिलेखावरील 1448 गुन्हेगार तपासले त्यापैकी 238 सापडले असून त्यातील 93 आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. मुंबईतील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा| Marathi news from Mumbai 9 एन.डी.पी.एस कायदयाअंतर्गत गांजा सेवन संदर्भात एकूण कारवाई

715 हॉटेल्स, लॉज, मुसाफिरखाना तपासले

112 ठिकाणी नाकाबंदी दरम्यान 7426 वाहनांची तपासणी केली

213 ठिकाणी कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात आले

14 अवैध शस्त्रे ( धारदार हत्यारे, 01 गावठी कट्टा, 01 देशी रिव्हॉल्वर ) जप्त केले

27 अजामीनपात्र वारंट ची बजावणी केली

439 महत्वाच्या ठिकाणी पायी गस्त आयोजीत करण्यात आली

33 फरार आणि पाहिजे आरोपीतांना अटक करण्यात आली

10 हद्दपार झालेले आरोपी पुन्हा हद्दीत मिळुन आल्याने त्यांच्याविरूध्द मुंबई पोलिस कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली ( संपादन - सुमित बागुल ) zero tolerance against criminals operation all out part two started by mumbai police

