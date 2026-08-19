Mumbai News : झेडपीच्या प्रश्नांवर तोडगा; आरोग्य केंद्र आणि निवासस्थानांचा मार्ग मोकळा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई - पुणे जिल्हा परिषदेच्या दोन प्रलंबित प्रश्नांवर बुधवारी निर्णय घेण्यात आला. शिरूर तालुक्यातील कोरेगाव भीमा येथील मंजूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी उपलब्ध जागा जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, बिबवेवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने तातडीने प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले..मुंबईत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या दोन्ही विषयांवर चर्चा झाली. कोरेगाव भीमा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर झाले आहे. मात्र, जागेअभावी त्याचे काम रखडले होते. तेथे ६४ आर जमीन उपलब्ध आहे. या जागेतील रस्त्यालगतची व्यावसायिक कारणासाठी आवश्यक असलेली जागा परिवहन विभागाने विकसित करावी..उर्वरित जागा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या उभारणीसाठी जिल्हा परिषदेकडे तातडीने हस्तांतरित करावी, अशा सूचना पवार यांनी दिल्या. जागा उपलब्ध झाल्याने आरोग्य केंद्राच्या उभारणीची प्रक्रिया आता पुढे जाणार आहे. त्यामुळे कोरेगाव भीमा आणि परिसरातील नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे..दरम्यान, बिबवेवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याचा प्रश्नही बैठकीत मार्गी लावण्यात आला. जिल्हा परिषदेची निवासस्थाने उभारण्यासाठी हा भूखंड वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी आरक्षण रद्द करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ३७(१) अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया करून पुणे महानगरपालिकेने नगरविकास विभागाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश पवार यांनी दिले..बैठकीस आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, जिल्हा परिषद सदस्य मोनिका हरगुडे, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि नगरविकास विभागाच्या सहसचिव सुलेखा वैजापूरकर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.