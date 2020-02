video : योग ‘ऊर्जा’ : स्व-जागरूकतेचा 'योग्य' साधूया...

Life is a fine balance of ‘Making it happen’ and ‘Letting it happen.

हेच तत्त्व योगातही आहे म्हणूनच योगामध्ये आयुष्य कसं जगावं याच्या गाइडलाईन्स आहेत. योगशास्त्रात एके ठिकाणी साधक तत्त्वात ‘साहस’, ‘धैर्य’ आणि ‘निश्‍चय’ याबद्दल लिहिलं आहे, तिथेच ‘प्रयास’ (exertion) आणि ‘नियमाग्रह’ हे बाधक म्हटले आहेत. आपल्या अस्तित्वाच्या शारीरिक, भावनिक, बौद्धिक, सामाजिक, वैयक्तिक, कार्मिक आणि आध्यात्मिक अंगांवर योग वेळोवेळी मार्गदर्शक ठरू शकतो, थोडी ज्ञानाची भूक असेल तर! त्यासाठी महर्षी पतंजली स्वाध्यायाचं महत्त्व सांगतात.