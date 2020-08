योग ‘ऊर्जा’ - 'योग' पचनसंस्थेच्या आरोग्याच्या

'Gut is the second brain' म्हणतात ते खरेच आहे. आपले आतडे दुसरा मेंदू असतो, असा याचा अर्थ. आपले एकूणच आरोग्य आणि प्रतिकार शक्तीचा ८० टक्के भाग पचनसंस्थेवर अवलंबून असतो. मागील लेखात आपण पचनक्रिया समजून घेतली आणि जेवताना दुर्लक्षित होणारे काही मुद्दे पाहिले. आपण आज पचनसंस्थेच्या आरोग्यासाठी योगातील तत्त्वांचा आढावा घेऊ.