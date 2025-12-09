myfa

गोष्ट एका सुदृढ नात्याची

कॅन्सरच्या कठीण प्रवासात दोन जीवांनी एकमेकांचा हात सोडला नाही. प्रेम, आधार आणि एकत्र लढण्याची शक्ती कधी कधी औषधांपेक्षाही मोठी ठरते.
A powerful cancer journey, emotional support story, love and strength through illness

सकाळ वृत्तसेवा
अशा नेगी (लेखिका कॅन्सर जनजागृती साठी कार्यरत)

‘साक्षात्कारी’ कर्करोग

कर्करोग नाव जरी ऐकलं, तरी अंगावर शहारे येतात. हा आजार फक्त शरीराला नाही तर मनालादेखील थकवतो. उपचार, वेदना, अनिश्चितता... या सगळ्यांमध्ये रुग्ण कोसळूही शकतो; पण कधी कधी या काळोखातही प्रेमाची एक ज्योत अशी पेटते की रुग्णाला पुन्हा जगण्याची, लढण्याची आणि उभं राहण्याची ताकद मिळते. कर्करोगाचा प्रवास जितका कठीण, तितकाच नात्यांची खरी कसोटी घेणारा असतो.

