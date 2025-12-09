गोष्ट एका सुदृढ नात्याची

अशा नेगी (लेखिका कॅन्सर जनजागृती साठी कार्यरत)‘साक्षात्कारी’ कर्करोगकर्करोग नाव जरी ऐकलं, तरी अंगावर शहारे येतात. हा आजार फक्त शरीराला नाही तर मनालादेखील थकवतो. उपचार, वेदना, अनिश्चितता... या सगळ्यांमध्ये रुग्ण कोसळूही शकतो; पण कधी कधी या काळोखातही प्रेमाची एक ज्योत अशी पेटते की रुग्णाला पुन्हा जगण्याची, लढण्याची आणि उभं राहण्याची ताकद मिळते. कर्करोगाचा प्रवास जितका कठीण, तितकाच नात्यांची खरी कसोटी घेणारा असतो..मला कॅन्सर झाल्याचं जेव्हा माझा पती गिरीशला समजलं, त्या क्षणी तो पूर्णपणे कोसळला. ‘हा आजार तुलाच का?’ हा प्रश्न त्यानं वारंवार विचारला. माझ्यासमोर तो खंबीर उभा राहत होता; पण एकटा असताना मात्र तो खूप रडायचा. कधी डोळ्यांतून अश्रू तर कधी मनात दडपण… हिला काही झालं तर? पण नंतर मनाशी ठाम ठरवून, माझा हात घट्ट पकडून त्याने एकच गोष्ट सांगितली... ‘‘आपण दोघं मिळून लढणार आहोत.’’.केमोथेरपी सुरू झाली. प्रत्येक उपचारासोबत शरीर कमजोर होत होतं; पण मन मात्र गिरीशच्या प्रेमामुळे अधिकाधिक मजबूत बनत होतं. केमोमुळे माझे केस गळू लागले, तेव्हा माझ्याकडे पाहताना त्याच्या चेहऱ्यावरची अस्वस्थता मला जाणवत होती. स्वतःच्या बायकोला बिना केसांचं पाहणं कोणत्याही नवऱ्यासाठी वेदना देणार आहे. मात्र, त्या क्षणी त्यानं जे केलं, त्यानं माझ्या आयुष्याचा संपूर्ण अर्थच बदलून गेला..तो शांतपणे माझ्यासमोर बसला, ट्रिमर हातात घेतला आणि स्वतःचे केस पूर्णपणे काढून टाकले. मी आश्चर्यचकित झाले, भावुक झाले, आणि माझ्या डोळ्यात पाणी आलं... पण त्यानं फक्त एक वाक्य म्हटलं, ‘तुझा त्रास मी कमी करू शकत नाही; पण तू ज्या अवस्थेतून जात आहेस, त्यात तुला एकटी वाटू नये यासाठी माझ्या हातातल्या गोष्टी मी नक्की करणार. तुझे केस येईपर्यंत मी माझे केस वाढवणार नाही.’.प्रेमाचं हे रूप शब्दांत सांगण्यासारखं नव्हतं... ते फक्त अनुभवण्यासारखं होतं. आजारी असणं एक गोष्ट आहे; पण त्या आजारातून जात असलेल्या व्यक्तीसोबत पूर्णपणे एकरूप होणं, ही प्रेमाची सर्वात उंच पातळी आहे. माझ्या डोक्यावर केस नव्हते. सुरुवातीला मी स्कार्फ वापरत होते आणि नंतर बाहेर जाताना विग लावत होते; पण गिरीश मला म्हणायचा, ‘‘तू केसांविनाही छान दिसतेस, क्युट दिसतेस. तुला काही गरज नाही स्कार्फ किंवा विगची. तू जशी आहेस तशीच सुंदर आहेस... आणि मलाही तशीच आवडतेस.’ त्याच्यानंतर मी कधीच विग वापरला नाही..कॅन्सर या शब्दाने मला कधीच तोडलं नाही; पण त्याच्या प्रेमाच्या शब्दांनी मात्र माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. गिरीश नेहमी म्हणायचा, ‘‘हे केस आहेत, केस पुन्हा येतील. मी तुझ्या केसांवर नाही मी तुझ्यावर प्रेम केलं आहे.’ तेव्हा मला जाणवलं, कॅन्सर नात्यांना तोडत नाही. अनेकदा ते अजून घट्ट बांधून जातो. कर्करोग हा फक्त शरीराचा आजार नाही, तो नात्यांची खरी ताकद दाखवणारा क्षण असतो. एकमेकांच्या हातात हात देऊन जेव्हा दोन माणसं आजाराला सामोरं जातात, तेव्हा त्या नात्यात एक वेगळंच तेज निर्माण होतं. जेव्हा तुमचा नवरा तुम्हाला म्हणतो, ‘मी आहे तुझ्यासोबत.’.तेव्हा त्या एका वाक्यात एवढी ताकद असते, की औषधं न देऊ शकणारी ऊर्जा मनाला मिळते. आमच्या दोघांच्या डोक्यावर केस नव्हते, तेव्हा आम्ही बरेच फोटो काढले. त्यातल्या एक फोटोची आम्ही फ्रेम केली... आणि त्याच्या खाली मी कॅप्शन लिहिली, ‘आम्ही जिंकलो... कारण आम्ही दोघं एकत्र होतो.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.