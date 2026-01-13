चुकीचे पोस्चर आणि योग्य सवयी

डॉ. अजय कोठारी (कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन)अस्थिबोधआजचं कामाचं जग बदललं आहे - क्युबिकल्स, लॅपटॉप, सततच्या मीटिंग्ज आणि स्क्रीनसमोरचे तास. बाहेरून पाहिलं तर सर्व काही परफेक्ट दिसतं; पण शरीर शांतपणे इशारे देत असतं. सकाळी उठताना मान जड वाटणं, कंबर ताणलेली भासणं, ऑफिसनंतर थकवा - ही चुकीच्या पोस्चरची पहिली चाहूल असते. अनेकांना वाटतं, ‘बसणं म्हणजे आराम’; पण स्पाइनच्या दृष्टीने ते नेहमीच खरं नसतं. योग्य पद्धतीने न बसल्यास कण्यावर दर मिनिटाला अनावश्यक दाब निर्माण होतो. ही वेदनांची कहाणी सुरुवातीला ‘सायलेंट’ असली, तरी नंतर मात्र ती त्रासदायक बनू शकते..चुकीच्या पोश्चरची हळूहळू होणारी सुरुवातपुढे झुकलेली मानलॅपटॉप खाली, स्क्रीन दूर - मान पुढे झुकते. ही स्थिती सर्वांत जास्त वजन C–spine वर टाकते आणि ‘टेक-नेक’ची बीजे पेरते.गोल खांदे व वाकलेली पाठखुर्चीला व्यवस्थित सपोर्ट नसल्यास thoracic spine गोलाकार होते. त्यामुळे स्नायूंमध्ये असंतुलन निर्माण होतो.सलग बसणेचार-पाच तास खुर्चीवर खिळून बसल्याने blood circulation मंदावतो, stiffness वाढते आणि discs वर प्रेशर वाढते.चुकीची खुर्ची–टेबल उंचीस्क्रीन फार उंच किंवा फार खाली - यामुळे मान, खांदे, कंबर सतत ताणलेले राहतात.ताण–तणावमानसिक स्ट्रेसमुळे स्नायू नैसर्गिकपणे आकुंचन पावतात. सततचे anxiety-फोकस्ड कामही कण्याला थकवते..तुमचे स्पाइन तुम्हाला काय सांगतेय?सकाळी stiffness, दिवसाच्या शेवटी कंबर दुखणे, खांद्यात जडपणा, हातात झिणझिण्या, पायांत ओढल्यासारखे वाटणे - ही लक्षणे दुर्लक्ष करू नयेत. समस्या दीर्घकाळ राहिल्यास slipped disc, nerve compression, spondylosis याकडेही प्रवास होऊ शकतो..ऑफिसमध्ये पाठीचा कणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्मार्ट नियमएर्गोनॉमिक सेटअपस्क्रीन eye-level वर, keyboard नैसर्गिक उंचीवर, खुर्चीला लंबर सपोर्ट, पाय जमिनीवर सरळ - हे बेसिक पण प्रभावी नियम.४०-४० नियमदर ४० मिनिटांनी खुर्चीतून उठा, ४० सेकंद चालून या. circulation, mobility, focus - सगळे सुधारते.स्पाइन-फ्रेंडली बसणेपाठ खुर्चीला टेकलेली, खांदे सैल, हनुवटी सरळ, पोट आत. कंबर वाकवून, सोफ्यावर लोळून काम टाळा.नियमित स्ट्रेचिंगमान फिरवणे, खांदे रोल करणे, हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेच, कॅट-कॅमल - हे छोटे व्यायाम दिवसभरातील कडकपणा कमी करतात..या गोष्टी करारोज तीस-चाळीस मिनिटे चालणे किंवा व्यायामरविवारचे सहकुटुंब ट्रेक, सायकलिंग किंवा योगतणाव कमी करण्यासाठी ध्यान, खोल श्वसनसंतुलित वजन राखणे.या गोष्टी करू नकाबेडवर लॅपटॉप वापरणेसलग दोन-तीन तास बसून राहणेवेदनांकडे दुर्लक्ष करणेस्वतःहून वेदनाशामक औषधे घेणेआहार, पाणी आणि हाडांचे आरोग्य.हाडे व स्नायू मजबूत ठेवण्यासाठी अन्न तितकेच महत्त्वाचे. दुधाचे पदार्थ, डाळी, अंडी, तीळ, बदाम, भाज्या, हळद - हे रोजच्या प्लेटमध्ये असायलाच हवेत.थंडीत तहान कमी लागते; पण बॉडी हायड्रेशन तितकेच आवश्यक. दररोज अडीच-तीन लिटर पाणी पिण्याची सवय लावा - डिस्क, सांधे आणि स्नायूंना त्याचा थेट फायदा होतो.जर सूर्यप्रकाशात जाणे कमी असेल, तर व्हिटॅमिन डी तपासणी आणि पूरक सेवन डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनानुसार करा..डॉक्टरांकडे कधी जावे?पायात कमजोरी, बधिरपणा, चालताना अडचण, लघवी–शौच नियंत्रित न होणे, रात्री वेदना वाढणे - ही ‘रेड-फ्लॅग’ चिन्हे. त्वरित स्पाईन तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.ऑफिस म्हणजे करिअर, स्वप्ने, प्रगती; पण त्यासाठी पाठीचा कणा स्वस्थ असणे गरजेचे. योग्य पोस्चर ही लक्झरी नाही - ती आवश्यक गुंतवणूक आहे. थोडे बदल, सातत्यपूर्ण सवयी आणि जागरूकता - बस्स! मग तुमचे काम, आरोग्य आणि जीवन -तीनही सरळ रेषेत चालतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.