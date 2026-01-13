myfa

चुकीचे पोस्चर आणि योग्य सवयी

चुकीच्या पोस्चरमुळे होणारे कण्यातील आजार टाळण्यासाठी डॉ. अजय कोठारी यांनी एर्गोनॉमिक सेटअप, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामाचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.
How Wrong Posture Damages Your Spine

How Wrong Posture Damages Your Spine

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. अजय कोठारी (कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन)

अस्थिबोध

आजचं कामाचं जग बदललं आहे - क्युबिकल्स, लॅपटॉप, सततच्या मीटिंग्ज आणि स्क्रीनसमोरचे तास. बाहेरून पाहिलं तर सर्व काही परफेक्ट दिसतं; पण शरीर शांतपणे इशारे देत असतं. सकाळी उठताना मान जड वाटणं, कंबर ताणलेली भासणं, ऑफिसनंतर थकवा - ही चुकीच्या पोस्चरची पहिली चाहूल असते. अनेकांना वाटतं, ‘बसणं म्हणजे आराम’; पण स्पाइनच्या दृष्टीने ते नेहमीच खरं नसतं. योग्य पद्धतीने न बसल्यास कण्यावर दर मिनिटाला अनावश्यक दाब निर्माण होतो. ही वेदनांची कहाणी सुरुवातीला ‘सायलेंट’ असली, तरी नंतर मात्र ती त्रासदायक बनू शकते.

Loading content, please wait...
lifestyle
Bone Health
Fitness Special
health

Related Stories

No stories found.