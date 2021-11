शोध स्वतःचा : मदतीचा हात

जेव्हा तुम्हाला खूप काही करायचे असते पण प्रयत्न करूनही अडकल्यासारखे वाटते, तेव्हा स्वतःच्या क्षमतेवर, कौशल्यावर विश्वास ठेवा परंतु संयम सुटू देऊ नका. नारायण मूर्ती एका मुलाखतीत म्हणाले होते, ‘‘It took me 25 years to be an overnight success’’