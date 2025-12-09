एकटेपणावर मात

सद्गुरू ( इशा फाउंडेशन )इनर इंजिनीरिंग प्रश्न : नमस्कार, सद्गुरू. इतक्या लोकांनी वेढलेले असूनही, आपल्याला अजूनही कोणाचे तरी असण्याची, कोणाकडून तरी स्वीकारले जाण्याची, कोणाकडून तरी प्रेम मिळण्याची भावना असते. या असंतोषाला आणि एकटेपणाला आपण कसे सामोरे जावे?सद्गुरू : तुम्हाला हे ठरवले पाहिजे की, तुमच्या जीवनात स्वातंत्र्य किंवा बंधन यापैकी सर्वोच्च मूल्य कशाचे आहे. समस्या अशी आहे की, बहुतेक लोकांसाठी, जर ते स्वतंत्र असतील, तर त्यांना असे वाटते ते हरवले आहेत. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही डोंगराच्या मोकळ्या जागेत आहात आणि तुमच्या आजूबाजूला कोणीही नाही, तर तुम्हाला मोकळेपणा वाटणार नाही - तुम्हाला वाटेल की तुम्ही हरवला आहात..बहुतेक लोक स्वातंत्र्य हाताळू शकत नाहीत, कारण स्वातंत्र्य हाताळण्यासाठी, तुम्हाला एक विशिष्ट स्पष्टता आणि बळ हवे असते. लोक नेहमी स्वतःला बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात; पण ते सतत स्वातंत्र्याबद्दल बोलत राहतात. तुम्ही त्यांना खरोखर स्वातंत्र्य दिले, तर त्यांना प्रचंड त्रास होईल. हा एक उत्क्रांतीचा मुद्दा आहे, या अर्थाने की, मानव सध्या पिंजऱ्यातल्या पक्ष्यासारखे आहेत. जर तुम्ही एखाद्या पक्ष्याला बराच काळ पिंजऱ्यात ठेवले आणि मग एके दिवशी पिंजऱ्याचा दरवाजा काढून टाकला, तरीही पक्षी उडून जाणार नाही. आतून, तो निषेध करेल की तो स्वतंत्र नाही; पण तो उडून जाणार नाही. मानवी स्थिती अगदी अशीच आहे..चला आपण याकडे पाहू या, की तुम्हाला स्वतंत्र व्हायचे असेल, तर काय घडणे आवश्यक आहे. तुम्हाला हे समजून घेणे गरजेचे आहे, की सर्व मानवी अनुभवाला एक रासायनिक आधार आहे. तुम्ही ज्याला आनंद, दुःख, ताण, चिंता, वेदना आणि परमानंद म्हणता, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे रसायन आहेत. किमान परमानंद हे एक वेगळ्या प्रकारचे रसायन आहे हे तुम्हाला माहीत आहे. तुमच्या जीवनाच्या अनुभवाला रासायनिक आधार आहे. दुसऱ्या शब्दांत, तुम्ही सध्या ज्याला स्व म्हणता ते एक रासायनिक सूप आहे. प्रश्न असा आहे की, तुम्ही एक उत्तम सूप आहात की वाईट?.आता, जर तुमच्याकडे आनंदाचे रसायन असेल, तर कोणी जवळपास असो किंवा नसो, ते अप्रतिम आहे, कारण यापुढे तुमच्या जीवनाचा अनुभव तुमच्याकडे काय आहे आणि काय नाही यावरून ठरवला जात नाही. एकदा का तुमची जगण्याची पद्धत बाहेरच्या कोणत्याही गोष्टीने ठरवली गेली नाही, तर एकटेपणा नावाची अशी कोणतीच गोष्ट नसते..महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, तुम्ही स्वतःच्या आतमध्ये कसे आहात. जर तुम्ही इथे अशा प्रकारे आहात की, तुम्ही केवळ तुमच्या गरजांच्या अधीन आहात, तर तुम्ही एक अतिशय संकुचित जीवन जगाल. पण जर तुम्ही कोणत्याही गरजेशिवाय इथे बसू शकलात आणि जे आवश्यक आहे ते करू शकलात, तर तुम्ही एक भव्य जीवन जगाल. माझी अशी इच्छा आणि आशीर्वाद आहे की, तुमच्यापैकी प्रत्येकाचे जीवन विलक्षण असले पाहिजे. हे स्वतःसाठी घडवून आणा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.