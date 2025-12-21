Nanded Railway: अजमेर-हैदराबाद रेल्वेची २७ची फेरी रद्द

नांदेड : तांत्रिक कारणांमुळे अजमेर-हैदराबाद विशेष रेल्वेची एक फेरी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातील दौंड-काष्टीदरम्यान दुहेरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आल्याने काही प्रवासी रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत..दक्षिण मध्य रेल्वे विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार गाडी क्रमांक ०७७३२ अजमेर-हैदराबाद विशेष रेल्वेची २७ डिसेंबरची एक फेरी तांत्रिक कारणांमुळे रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे प्रशासनाने दिलगीर व्यक्त केली आहे..दरम्यान, मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागात दौंड-काष्टीदरम्यान दुहेरीकरणाचे काम सुरू असल्याने लाइन ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कामामुळे पुढील रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. गाडी क्रमांक ११४१३ निझामाबाद-पंढरपूर : २५ जानेवारी २०२६ (रद्द), क्र. ११४१४ पंढरपूर-निझामाबाद : २६ जानेवारी २०२६ (रद्द), गाडी क्रमांक ११४१० निझामाबाद-पुणे : २६ जानेवारी २०२६ (रद्द)..Railway News: रेल्वेमध्ये पॉइंट्समन, गेटमन, ट्रॅकमनची कमतरता...; माजी सैनिक मैदानात उतरणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय.अजमेर उरुसासाठी विशेष गाडीअजमेर उरुसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी अजमेर-हैदराबाद दरम्यान नांदेड मार्गे विशेष गाडी चालविण्यात येणार आहे. गाडी क्रमांक ०७७३० (अजमेर-हैदराबाद) : रविवार २८ डिसेंबर २०२५ या विशेष गाडीत वातानुकूलित, स्लीपर व जनरल सेकंड क्लास डब्यांचा समावेश राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.