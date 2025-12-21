नांदेड

Nanded Railway: अजमेर-हैदराबाद रेल्वेची २७ची फेरी रद्द

Doubling Work Causes Cancellation of Passenger Trains: तांत्रिक कारणांमुळे अजमेर–हैदराबाद विशेष रेल्वेची २७ डिसेंबरची फेरी रद्द करण्यात आली आहे. दुहेरीकरणाच्या कामामुळे काही प्रवासी गाड्याही रद्द; उरुसासाठी मात्र विशेष गाडी धावणार.
नांदेड : तांत्रिक कारणांमुळे अजमेर-हैदराबाद विशेष रेल्वेची एक फेरी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातील दौंड-काष्टीदरम्यान दुहेरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आल्याने काही प्रवासी रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

